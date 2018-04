NOZ: Finanzierung für flexible Tidesteuerung an der Ems steht

Osnabrück (ots) - Finanzierung für flexible Tidesteuerung an derEms stehtWirtschaftsminister Althusmann: Bund und Land teilen sich Kostenvon 46 Millionen EuroOsnabrück. Die Finanzierung für eine flexible Tidesteuerung amUnterlauf der Ems steht. Das sagte Niedersachsens WirtschaftsministerBernd Althusmann (CDU) im Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Dienstag). Der Zeitung zufolge einigten sich Althusmann undBundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Sonntag am Rande derEröffnung der Hannover Messe auf ein Abkommen. Demnach sollen dieerwarteten Kosten von 46 Millionen Euro zur Ertüchtigung desEmssperrwerks bei Gandersum jeweils zur Hälfte von Bund und Landgetragen werden. "Das ist eine sehr gute Nachricht fürNiedersachsen", sagte Althusmann der Zeitung und kündigte einenschnellen Projektstart an: "Wir werden die Planung nunschnellstmöglich voranbringen", sagte der Minister.Die flexible Tidesteuerung an der Ems soll im Jahr 2022 starten.Dazu soll das bestehende Emssperrwerk in Ostfriesland aufgerüstetwerden, um die Aufschlickung des Flusses zu stoppen. Der starkeFlutstrom trägt derzeit mehr Sedimente den Fluss hinauf, als bei Ebbewieder abgetragen werden. Der zurückbleibende Schlick verschlechtertunter anderem die Gewässerqualität und gilt als eines der größtenökologischen Probleme der Ems. Mit einer zeitweisen Schließungeinzelner Tore des Emssperrwerks sollen der Schlickeintrag bei Flutgesenkt und die Sogwirkung bei Ebbe gestärkt werden. Die Lösung desSchlickproblems an der Unterems ist das wichtigste Ziel desMasterplans Ems 2050, der die Region sowohl als Natur- als auch alsWirtschaftsraum weiterentwickeln soll. Im Januar 2017 hatte sich derLenkungskreis des Masterplans für die flexible Tidesteuerung über dasbestehende Emssperrwerk ausgesprochen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell