NOZ: Finanz-Staatssekretär Spahn sieht Widerspruch bei Schulz-Kritik an hohen Manager-Vergütungen

Osnabrück (ots) - Finanz-Staatssekretär Spahn sieht Widerspruchbei Schulz-Kritik an hohen Manager-Vergütungen"Gegen Boni wettern, aber üppigen Zahlungen für Parteifreundezustimmen - das passt nicht zusammen"Osnabrück. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn hatSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz Widersprüche bei seinen Aussagen zuManager-Vergütungen vorgehalten. "Gegen Boni wettern, aber üppigenZahlungen für Parteifreunde zustimmen - das passt nicht zusammen",sagte der Finanz-Staatssekretär der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Freitag) mit Blick auf die Zwölf-Millionen-Euro-Zahlung desVW-Konzerns an die aus dem Vorstand scheidende ChristineHohmann-Dennhardt (SPD). "Was sollen die Deutschen davon halten, wennSchulz zeitgleich üppige Bonus-Zahlungen für Manager beklagt", sagteSpahn. Sozialdemokraten und Gewerkschaften hätten in denAufsichtsgremien von VW die Mehrheit.Nach Ansicht von Spahn ist "bei vielen Auftritten von Herrn Schulzdie Grenze zur Hybris fließend". Dass die SPD ihren Kanzlerkandidaten"wie einen Messias feiert", zeige, wie "tief die Depression derSozialdemokraten bisher war".---------------------------------------------------------------CDU-Präsidiumsmitglied Spahn sieht "auf breiter Basis Annäherung"zwischen Unions-Schwestern"Es hat sich viel bewegt" - Staatssekretär: Gemeinsamer Wahlkampfmit klaren Äußerungen zu innerer SicherheitOsnabrück. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn sieht "auf breiterBasis eine Annäherung zwischen CDU und CSU". "Es hat sich vielbewegt", sagte Spahn der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) mitBlick auf die von der CDU beschlossenen schärferen gesetzlichenBestimmungen im Asylrecht. "Deshalb sollten beide mit klaren Aussagenzum Kernthema innere Sicherheit in den gemeinsamen Wahlkampf gehen",erklärte der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Angela Merkel und HorstSeehofer, werden an diesem Sonntag und Montag in Münchenzusammentreffen. Die CSU will so nach monatelangem Streit um dieFlüchtlingspolitik öffentlich dokumentieren, dass sie die erneuteKanzlerkandidatur von Merkel unterstützt. Diese Unterstützung hatteSeehofer zuvor mehrfach infrage gestellt. Er komme mit Seehofer "gutaus", sagte Spahn.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell