NOZ: Filmstar Julie Delpy: Als Kind sah ich ein Kind sterben

Osnabrück (ots) - Filmstar Julie Delpy: Als Kind sah ich ein Kind sterbenSchauspielerin musste eine Enthauptung bei einem Unfall mitansehen -"Traumatischstes Ereignis meines Lebens"Osnabrück. Schauspielerin und Regisseurin Julie Delpy hat in ihrer Schulzeit einKind sterben sehen: "Als ich neun Jahre alt war, ist ein Kind in der Schuledirekt vor meinen Augen gestorben. Ich kannte die Mutter, und ich werde ihrenBlick nie, bis ans Ende meines Lebens nicht mehr vergessen", sagte die49-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Das Kind wurde enthauptet. Es warein Unfall, etwas war auf seinen Kopf gefallen", so Delpy.Das Ereignis verfolgt nicht nur die Schauspielerin bis heute: "Neulich bin ichüber ein Mädchen gestolpert, das mit mir in der Schule war, und habe gefragt:Weißt du noch, wie damals das Kind gestorben ist? Darauf sie: ,Natürlicherinnere ich mich, ich habe deshalb 20 Jahre Therapie hinter mir.' Eine Therapiehabe ich nicht gemacht. Stattdessen mache ich Filme", erinnerte sich dieSchauspielerin. "Es ist das Traumatischste, das mir je zugestoßen ist. Ich habenatürlich noch mehr Traumata zu bieten - zu lange im Filmgeschäft gewesen zusein beispielsweise."