NOZ: Feuerwehrverband fordert mehr Löschhubschrauber

Osnabrück (ots) - Feuerwehrverband fordert mehr LöschhubschrauberPräsident Ziebs: Bundeswehr muss mehr Helikopter anschaffenOsnabrück. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Trockenheit und derhohen Waldbrandgefahr fordert der Deutsche Feuerwehrverband mehrLöschhubschrauber. Helikopter mit Außenlastbehältern seien für dieBrandbekämpfung sinnvoll, sagte Verbandspräsident Hartmut Ziebs imGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Das ist ein vielfachpraktiziertes Verfahren, scheitert aber manchmal an der Zahl derverfügbaren Hubschrauber", sagte Ziebs. Die größten Wasserbehälterfassen nach seinen Angaben 5000 Liter und können nur von Helikopternder Bundeswehr vom Typ CH-53 geflogen werden. "Die sind aber nichtimmer verfügbar. Hier müsste die Bundeswehr ein paar mehrHubschrauber vorhalten", sagte Ziebs. Löschflugzeuge sind aus Sichtdes Funktionärs allerdings nicht erforderlich.Grundsätzlich hält Ziebs die deutschen Feuerwehren für gutausgerüstet, um Waldbrände zu bekämpfen. Der Verbandspräsidentappellierte aber auch an die Bürger, kein offenes Feuer im Wald oderin der Nähe des Waldes zu entfachen oder dort zu rauchen. Außerdemsollten die Menschen ihre Autos nicht auf Wiesen abstellen. "Dieheißen Katalysatoren können eine trockene Wiese in Brand setzen",warnte Ziebs.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell