NOZ: Ferkelkastration: Grüne appellieren an Einzelhandel

Osnabrück (ots) - Ferkelkastration: Grüne appellieren anEinzelhandelLidl, Aldi, Rewe und Edeka sollen Bauern helfen - Impfung alsLösung?Osnabrück. Die Grünen im Bundestag nehmen die großenEinzelhandelsketten in Deutschland bei der betäubungslosenFerkelkastration in die Pflicht. Der agrarpolitische SprecherFriedrich Ostendorff appellierte laut "Neue Osnabrücker Zeitung" ineinem Schreiben an die Chefs von Edeka, Rewe, Lidl sowie Aldi Nordund Süd sich Alternativen zu dem Eingriff nicht zu versperren undBauern zu unterstützen. Ab dem 1. Januar ist die Kastration ohneBetäubung verboten. Ostendorff schreibt: "Die Zeit rennt [...]. AlleBeteiligten, inklusive der Akteure des Lebensmitteleinzelhandels,müssen nun an einem Strang ziehen."Der Grünen-Politiker erinnerte daran, dass es zugelasseneAlternativen gibt. Ostendorff: "Die Ablehnung einzelner schon jetztgesetzlich möglicher Verfahren ist aus Sicht des Tierschutzes nichtakzeptabel und gefährdet die Weiterentwicklung der Landwirtschaft."Neben der Aufzucht der Eber gibt es etwa die sogenannteImmunokastration, bei der Tiere mittels einer Injektion kastriertwerden. Durch diese "Impfung" wird der unangenehme Ebergeruchverhindert, der bei einigen männlichen Tieren auftreten kann.Auf Anfrage der NOZ teilte Aldi Nord mit, man akzeptiere allezugelassenen Varianten, also auch die Immunokastration. Aldi Süd undRewe äußerten sich ähnlich. Angaben zu Verkaufszahlen machten diedrei Unternehmen allerdings nicht. Allein Lidl schloss den Verkaufvon Fleisch aus, dessen Tiere per Impfung behandelt worden sind. DerBauernverband setzt auf eine Kastration unter lokaler Betäubung. Hierist allerdings unklar, ob das rechtlich zulässig ist. Am Freitagbefasst sich auch der Bundesrat mit dem Thema.