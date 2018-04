Osnabrück (ots) - "Feindselig und voreingenommen": RussischerBotschafter kritisiert westliche MedienNetschajew lobt vor Antrittsbesuch Mecklenburg-Vorpommern fürRusslandtagOsnabrück. Russlands neuer Botschafter in Deutschland, Sergej J.Netschajew, hat die europäischen Medien scharf für eine ihm zufolgeeinseitige und aggressive Berichterstattung kritisiert. Der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte der Diplomat, der Ton dermeisten "Mainstream-Medien" sei "weit von der Objektivität entferntund kann nicht anders als feindselig und voreingenommen bezeichnetwerden". Russische Medien würden sich so etwas nicht erlauben.Netschajew kritisierte ferner eine "auffallende Russophobie ineinigen Mitgliedstaaten" der EU. Vor diesem Hintergrund käme dendeutsch-russischen Beziehungen eine besondere Bedeutung zu. "Wir sindstrategische Partner in Europa, und von unseren bilateralenBeziehungen hängt sehr, sehr viel ab für das allgemeine Klima und dieStabilität", erklärte er.Der seit März in Deutschland akkreditierte Botschafter lobte dieLandesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, wo er an diesem Freitagseinen Antrittsbesuch absolviert. Ungeachtet der EU-Sanktionen sollam 17. Oktober 2018 in Rostock der dritte Russlandtag stattfinden."Bei allem politischen Streit bleibt es doch wichtig, denGesprächsfaden nicht abreißen zu lassen", sagte Netschajew.Mecklenburg-Vorpommern schaffe mit der Veranstaltung "guteVoraussetzungen für die Zeit nach den Sanktionen, die ohne Zweifelkommen wird".Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte kurz zuvor in der"Schweriner Volkszeitung" bekräftigt, die Veranstaltung trotz dergegenwärtigen politischen Lage stattfinden zu lassen.Trotz der Sanktionen würden mit EU-Staaten "viele Projekteumgesetzt, die den Interessen aller beteiligten Seiten dienen".Explizit nannte Netschajew die Gaspipeline "Nord Stream 2", über diederzeit "viel spekuliert" werde. "Die Frage an Brüssel wäre, ob dieEU es schafft, sich konsolidiert für die Wiederbelebung einesinklusiven Dialogs mit Russland einzusetzen", sagte Netschajew. DieBevölkerungen würden Projekte wie Nord Stream positiv betrachten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell