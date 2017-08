NOZ: Fast jeder fünfte Arbeitnehmer in Niedersachsen ist ein Minijobber

Osnabrück (ots) - Fast jeder fünfte Arbeitnehmer in Niedersachsenist ein MinijobberImmer mehr Ältere geringfügig beschäftigt - Linke warnt vorAltersarmutOsnabrück. In Niedersachsen ist fast jeder fünfte Arbeitnehmerinzwischen in einem Minijob geringfügig beschäftigt - das sind elfProzent mehr als vor zehn Jahren. Nach den neuesten Zahlen waren 2016rund 765 000 Menschen Minijobber. Das geht aus einer Antwort derBundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktion hervor,die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) vorliegt. Gegenüberdem Vorjahr betrug der Zuwachs 2,6 Prozent. Mit einem Anteil von 22,6Prozent der Arbeitnehmer liegt Niedersachsen nur knapp unter dembundesweiten Anteil von 23 Prozent. Die meisten Minijobber (61Prozent) sind Frauen.Auffallend ist, dass immer mehr Ältere in Minijobs arbeiten. InNiedersachsen geht bei den Arbeitnehmern ab 55 Jahren laut Statistikfast jeder Dritte (31,4 Prozent) einer geringfügigen Beschäftigungnach, 50 Prozent mehr als vor zehn Jahren.Die gewerkschaftspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag,Jutta Krellmann, sagte: "Es ist ein Skandal, wenn so viele Menschenin Niedersachsen einen Minijob benötigen, um ihr Auskommen zusichern." Sie forderte: "Das Einkommen muss im Hier und Jetzt undauch im Alter zum Auskommen reichen." Die meisten Minijobber - fastjeder dritte - in Niedersachsen sind im Einzelhandel beschäftigt, aufPlatz zwei liegt das Gastgewerbe.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell