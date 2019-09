NOZ: Die Fantastischen Vier: Wir wollen nicht klingen wie alte Männer

Osnabrück (ots) - Die Fantastischen Vier: Wir wollen nicht klingenwie alte MännerRapper holten sich für neues Album wegen SchreibblockadeUnterstützung beim SongschreibenOsnabrück. Auch erfolgreiche Rapper leiden unter Schreibblockade -die "Fantastischen Vier" haben sich aus diesem Grund für dieProduktion ihres aktuellen Albums "Captain Fantastic" Unterstützungvon Freunden geholt. "Wir mussten uns erstmals textlich helfenlassen. Das war überlebenswichtig", sagte Thomas D im Interview mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Man wird ja irgendwannbetriebsblind. Du hast ein immer engeres Sichtfeld auf deine eigeneArbeit und deine Texte. Sich auf die Ideen anderer einzulassen hat zueinem Album geführt, das frischer und lustiger klingt, als wir esallein hätten machen können. Plötzlich fängst du mit dieser Gehhilfewieder das Laufen an."Dass die "Fantas" inzwischen die 50 überschritten haben, mache esnicht einfacher, gab Smudo im Interview zu: "50 ist ja mehr so einetheoretische Zahl, aber das Alter spielt schon eine Rolle undgleichzeitig der Wille, etwas Neues zu machen und eben nichtabgehalftert rüberzukommen. Das macht es schwieriger mit der Zeit,weil wir uns auch nicht einbilden wollen, die Weisheit mit Löffelngefressen zu haben. Wir müssen das schon irgendwie bestätigt wissen."Thomas D ergänzte: "Es geht um uns und die Frage: Was haben wir mit50 Jahren der Welt mitzuteilen, was zugleich authentisch ist? Wirwollen nicht klingen wie alte Männer, wir wollen abgehen.""Früher ging es mehr um Party und Bullshit", betonte Michi Beck imInterview. "Jetzt haben wir alle keinen Bock mehr auf so eine Art vonStorytelling. Deswegen haben wir überlegt, was uns selbst an Rapgefällt. Das sind eben klassische Rap-Themen, die sich um einenselbst drehen, und auf der anderen Seite als größten gemeinsamenNenner politische Themen." Deswegen finde sich auf dem aktuellenAlbum auch teils heftige Gesellschaftskritik. Smudo: "Nach denrechten Brandanschlägen in Mölln, bei dem drei Deutsch-Türkenermordet wurden, dachte ich, es kann nicht schlimmer werden. Dochalles wird immer schlimmer. Die freiheitlichen Werte sind bedroht.Deswegen kamen wir nicht umhin, dass diese Wut, diese Kritik, dieseSorgen in die Songs eingeflossen sind. Es ist auch Ausdruck desZeitgeistes."Dass die Fantastischen Vier inzwischen 30 Jahre lang erfolgreichbestehen, führt Michi Beck auf "eine Art Blutsbrüderschaft" zurück:"Wir sind länger zusammen als mit jeder anderen Familie, länger alsmit denen, mit denen wir aufwuchsen, länger als mit denen, dieirgendwann dazugekommen sind. Es ist so ein übergeordnetesVerhältnis. Ohne uns abzusprechen, können wir urplötzlich in einenalbernen, dadaistischen Humor-Vibe abdriften. Wir finden uns dabeiwahnsinnig lustig, alle anderen wohl eher zum Kotzen. Das ist unsaber in dem Moment völlig egal, denn keiner kann uns dann etwasanhaben, weil wir zu viert sind - eben das unverwundbareFanta-4-Team. Das macht es so schön." Nächste Woche wird in den Kinosdie Doku "Wer 4 sind" gezeigt, die die Karriere von Deutschlandserfolgreichsten Rappern nachzeichnet.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell