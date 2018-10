NOZ: Familienunternehmer gegen neue Steuermilliarden für NordLB

Osnabrück (ots) - Familienunternehmer gegen Steuermilliarden fürNordLBVorsitzender Uplegger: Landesbank gehört verkauft oder abgewickeltOsnabrück. Der niedersächsische Landesverband derFamilienunternehmer lehnt weitere staatliche Hilfen für dieLandesbank NordLB ab. Das sagte der Landesvorsitzende des Verbands,Kay Uplegger, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Stattdessen solle sichdas Land Niedersachsen von der Mehrheitsbeteiligung trennen, sagteer. "Es kann nicht sein, dass der Steuerzahler für dieFehlentscheidungen der Landesbank haften soll. Daher gehört dieNordLB verkauft oder abgewickelt", erklärte Uplegger.Niedersachsen hält derzeit 59 Prozent an der Bank, die wegen derSchiffskrise neues Kapital benötigt. Beim Einstieg eines externenInvestors müsste das Land einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung"zufolge etwa 2,5 Milliarden Euro nachschießen, um die Mehrheit zubehalten. Das Ressort des zuständigen Finanzministers ReinholdHilbers (CDU) will diese Berichte weder dementieren noch bestätigen.Allerdings hat die Landesregierung bis Ende des Jahres eine Lösung inAussicht gestellt. Aktuell sind Hilbers zufolge mehr als zehnInvestoren am Einstieg in die Bank interessiert.Uplegger kritisierte den Kurs des Landes: "Dass jetzt schon wiederMilliarden in die Bank gepumpt werden sollen, zeigt, dass die NordLBein Fass ohne Boden bleibt", sagte er der NOZ. Bereits im Jahr 2005hatten die Anteilseigner das Bankkapital erhöht. Auch eineKapitalerhöhung über eine Beteiligungsgesellschaft des Landes lehntUplegger ab. "Steuergeld bleibt Steuergeld. Umso leichtfertiger istes von der Landesregierung, dass es immer noch kein seriöses Konzeptgibt, wie bis Jahresende die Versorgung mit Eigenmitteln ablaufensoll." Das Land erklärt sein Engagement auch mit der Bedeutung derBank für die regionale Wirtschaft. Dazu braucht es Uplegger zufolgeaber keine NordLB: "Kreditentscheidungen für den Mittelstand, dieMinister Hilbers als Aufgabe der NordLB preist, sind bei privatenBanken oder Sparkassen in besserer Hand."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell