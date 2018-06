NOZ: Fall Skripal: Bundestagsgutachten sieht keine völkerrechtlichen Versäumnisse Russlands

Osnabrück (ots) - Fall Skripal: Bundestagsgutachten sieht keinevölkerrechtlichen Versäumnisse RusslandsLinke fordert von Bundesregierung Ausweisung russischer Diplomatenrückgängig zu machen - "Verantwortung Russlands bis heute nichtnachgewiesen"Osnabrück. Einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes desBundestages zufolge hat sich Russland bei der Aufklärung im Fall desvergifteten Ex-Agenten Skripal in London im Einklang mit demChemiewaffen-Übereinkommen (CWÜ) verhalten. Zu diesem Schluss kommteine "Völkerrechtliche Bewertung des Falls Skripal", die der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Freitag) vorliegt. Ferner hält das Gutachtenfest: "Die Verantwortung Russlands für das Attentat auf denEx-Agenten Skripal in Großbritannien ist bis heute nichtnachgewiesen."Nach derzeitigem Stand sei "ein offenkundiger Verstoß Russlandsgegen Kooperationsverpflichtungen aus dem CWÜ nicht zu erkennen",heißt es in dem 14-seitigen Papier. Demnach habe Russland anlässlicheiner Dringlichkeitssitzung der Organisation zum Verbot chemischerWaffen (OPCW) vorgeschlagen, gemeinsam mit Großbritannien zuermitteln, wer für den Anschlag auf den russischen Ex-Spion Skripalverantwortlich sei, "und damit - zumindest formal - seineKooperationsbereitschaft bekundet." Großbritannien lehnte denVorschlag jedoch als "pervers" ab.Die Linkspartei sieht in der Bewertung des WissenschaftlichenDienstes eine Bestätigung dafür, "dass die Reaktion derBundesregierung nach der mutmaßlichen Giftattacke im britischenSalisbury übereilt und unseriös war". Das sagte dieLinken-Außenexpertin, Heike Hänsel, der "NOZ". Die Ausweisungrussischer Diplomaten, der sich auch die Bundesregierungangeschlossen habe, sei daher "nicht akzeptabel und eher Teil einerKampagnenpolitik gegen Russland denn seriöse Außenpolitik, dierechtsstaatlichen Kriterien folgt", sagte Hänsel weiter und fordertedie Bundesregierung auf, die "Ausweisungen rückgängig zu machen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell