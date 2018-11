NOZ: Fahrverbote: Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages stellt Pläne zu Grenzwert-Aufweichung in Frage

Osnabrück (ots) - Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages stelltPläne zu Grenzwert-Aufweichung in Frage"Greifen andere Maßnahmen nicht, müssen Fahrverbote verhängtwerden" - SPD-Umweltpolitikerin fordert Stopp des GesetzentwurfsOsnabrück: Der Plan der Bundesregierung, Fahrverbote durch eineAufweichung der Stickoxid-Grenzwerte zu vermeiden, droht nachAuffassung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestageszu scheitern. In einer Bewertung des Gesetzentwurfes, die der "NeuenOsnabrücker Zeitung" vorliegt, schreibt der Dienst: Sollten die vonder Bundesregierung in die Wege geleiteten Anstrengungen nichtreichen und Dieselfahrverbote "die einzig geeignete Maßnahme" zurEinhaltung des 40-Mikrogramm-Grenzwertes sein, dann "müssten sie nachden vom Bundesverwaltungsgericht aufgestellten Grundsätzen aucherlassen werden." Die SPD-Umweltpolitikerin Nina Scheer forderte inder "NOZ", den Gesetzentwurf deswegen zu stoppen. "Die Einschätzungdes Wissenschaftlichen Dienstes ist eindeutig: Bei den Grenzwertenhandelt sich um EU-Recht. Dessen Anwendung kann durch Bundesrechtnicht verändert werden", sagte die Abgeordnete. Eine Aufweichung derGrenzwerte wäre "verfehlt; schließlich geht es um den Schutz derGesundheit." Regelungen zur Verhältnismäßigkeit, wie sie von CDU/CSUeingefordert würden, "helfen hier nicht weiter", sagte Scheer.Vordringlicher Handlungsbedarf zur Vermeidung von Fahrverboten liege"in der Nachrüstung, und zwar auf Kosten der Hersteller".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell