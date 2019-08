NOZ: FDP wirft Niedersachsens Innenminister Pistorius bewusste Falschinformation vor

Osnabrück (ots) - FDP wirft Niedersachsens Innenminister Pistoriusbewusste Falschinformation vorFraktionschef Birkner fordert in Affäre um verschwundeneMaschinenpistole Missbilligung durch den LandtagOsnabrück. In der Affäre um eine verschwundene Maschinenpistoleder Polizei Celle fordert die FDP-Fraktion im Landtag eineparlamentarische Aufarbeitung des Vorgangs. Zur nächstenLandtagssitzung im September werde die FDP einen Missbilligungsantraggegen Innenminister Boris Pistorius (SPD) stellen, kündigteFDP-Fraktionschef Stefan Birkner im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" an. Man erwarte dann auch eine Stellungnahme vonMinisterpräsident Stephan Weil (SPD). "Wir können das nicht so imRaum stehen lassen, dass ein Minister in öffentlicher Sitzung bewusstfalsch unterrichtet", sagte Birkner. Der Innenminister habe dasParlament am 12. Juli "objektiv falsch" unterrichtet, betonteBirkner. Die Frage, ob ihm neben dem Verschwinden von vertraulichenAkten ähnliche sicherheitsrelevante Vorfälle bekannt seien, habePistorius verneint. "Dabei wusste er bereits von der bei der PolizeiCelle verschwundenen Maschinenpistole, über die er erst am 8. Augustinformierte", sagte Birkner.Pistorius hatte sein Schweigen im Juli unter anderem mit nochlaufenden Ermittlungen begründet. In einem solchen Fall sei einevertrauliche Information angemessen gewesen, die Bedenkenrechtfertigten keine falschen Angaben, sagte Birkner. "Informationensollten nicht der Willkür und dem Solospiel eines Ministersunterliegen. Wer das Parlament für ein Sicherheitsrisiko hält, hatein grundfalsches Verständnis von Demokratie", sagte derFDP-Politiker. Birkner forderte gegenüber der NOZ einParlamentsinformationsgesetz für das Land. "Offenbar ist es ja inNiedersachsen sonst nicht mehr möglich, parlamentarische Kontrolle zugarantieren", erklärte er.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell