NOZ: FDP warnt Grüne: Türkischen Wahlkampf nicht nach Deutschland holen

Osnabrück (ots) - FDP warnt Grüne: Türkischen Wahlkampf nicht nachDeutschland holenKubicki nennt Vorstoß von Özdemir für gemeinsame Aktion desBundestages "dumm"Osnabrück. FDP-Vize Wolfgang Kubicki hält die Forderung vonGrünen-Chef Cem Özdemir für "dumm", wonach Deutsch-Türken in einemgemeinsamen Appell des Bundestages zur Ablehnung der geplantentürkischen Verfassungsreform aufgefordert werden sollen. "Damitbewirken die Grünen genau das, was unbedingt zu vermeiden ist: Sieholen den türkischen Wahlkampf nach Deutschland", kritisierte Kubickiin einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Erwarf Özdemir vor, türkische mit deutscher Innenpolitik zu vermischen."Das schadet unseren Interessen massiv", betonte Kubicki. Dertürkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan will ein Präsidialsystemeinführen, das nach Ansicht von Kritikern Erdogans Machtbefugnissemassiv ausweiten würde. Geplant ist ein Referendum in der Türkei,über das im Ausland lebende Türken bereits ab Ende März abstimmenkönnen. Laut Özdemir sollen die Fraktionen im Bundestag dieDeutsch-Türken dazu aufrufen, an dem Referendum teilzunehmen, abermit Nein zur Diktatur und mit Ja zur Demokratie zu stimmen.