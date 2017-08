NOZ: FDP fordert europaübergreifende Generalstabsausbildung

Osnabrück (ots) - FDP fordert europaübergreifendeGeneralstabsausbildungGraf Lambsdorff: Wir brauchen ein Kolleg auf europäischer EbeneOsnabrück. Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments,Alexander Graf Lambsdorff (FDP), regt mehr europaübergreifendesoldatische Ausbildung an. "In der europäischen Verteidigungspolitikläuft bislang auch deswegen so wenig zusammen, weil sich diehandelnden Personen nicht kennen", sagte Lambsdorff in einemInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). "Alsobrauchen wir für die Generalstabsausbildung ein Kolleg aufeuropäischer Ebene, wo jeder junge Major, der für höhereFührungspositionen auserkoren ist, verpflichtend ein halbes Jahr mitanderen Offizieren aus europäischen Streitkräfte ausgebildet wird",betonte Lambsdorff. Die EU benötige in der Verteidigungspolitik einkoordiniertes Handeln, bis hin zu einer gemeinsamen Armee.Für die Wiedergeburt der Liberalen gibt Lambsdorff drei Gründe an:"Erstens haben wir den vergifteten Ratschlag von 2013, nach rechts zugehen, nationalistisch und europafeindlich zu werden, entschiedenzurückgewiesen. Zweitens gibt es heute echten Teamgeist. Der alte Rufder FDP als Intrigantenstadel ist weg", betonte Lambsdorff. Drittenshabe die thematische Neujustierung einen Ausschlag gegeben: "DieVerengung auf Steuern war ein Fehler. Nun ist unser historisch vielwichtigeres Thema Bildungspolitik wieder im Zentrum, mit derDigitalisierung als zweitem großem Modernisierungsprojekt."Für mögliche Koalitionsverhandlungen nach dem 24. September wollendie Liberalen keine Bedingungen stellen. "Wir blasen jetzt nicht dieBacken auf und stellen irgendwelche Bedingungen. Wir bleiben auf demTeppich: Unser Ziel ist es, wieder in den Bundestag einzuziehen undden historischen Ausnahmezustand zu beenden, dass in einem deutschenParlament keine Liberalen sitzen", sagte Lambsdorff. Diese "neueBescheidenheit" sei das Ergebnis "eines langen Denkprozesses undinterner Selbstvergewisserung".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell