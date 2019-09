Osnabrück (ots) - Experten: Rinder erlitten aufLangstrecken-Transporten vermutlich "erhebliche Schäden"Niedersachsen und Schleswig-Holstein reagieren auf Bericht undschließen bestimmte Export-Routen Richtung OstenOsnabrück. Langstrecken-Transporte von Rindern nach Kasachstan,Usbekistan und Südost-Russland haben in der Vergangenheit offenbarhäufig gegen Tierschutzbestimmungen der EU verstoßen. Wie die "NeueOsnabrücker Zeitung" berichtet, geht das aus einem Abschlussberichthervor, den jetzt eine Expertengruppe nach der Bereisungeinschlägiger Routen vorgelegt hat. Darin heißt es unter Verweis aufmangelhafte Versorgungsmöglichkeiten entlang der Strecke: "Den Tierenwurden [...] mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit somitsystemimmanent lang anhaltende und erhebliche Leiden und Schädenzugefügt."Drei Amtstierärztinnen aus Bayern, Hessen und Schleswig-Holsteinsowie die Tierschutzbeauftragte des Landes Hessen waren im Augusteine Transportroute nach Osteuropa und Asien abgereist und hattenVersorgungsstationen kontrolliert. Diese müssen laut EU-Vorgaben nach29 Stunden Transport angesteuert werden, damit die Tiere sich hier 24Stunden ausruhen, abgeladen und mit Futter und Wasser versorgt werdenkönnen. Die Gruppe hält im Abschlussbericht fest, dass das vielerortsnicht möglich sei, weil die Stationen entweder fehlten oder "völligheruntergewirtschaftet, nicht funktional und teilweise verfallen"seien. Russische Amtstierärzte hätten zudem berichtet, "dass esaufgrund schlechter Futterqualität (Fremdkörper im Heu) auf nichtregistrierten Stationen zu schmerzhaften Todesfällen beitransportierten Tieren gekommen ist".Der Bericht war Grundlage für die Entscheidung der BundesländerNiedersachsen und Schleswig-Holstein, Transporte auf deneinschlägigen Routen zu untersagen. Das Agrarministerium inMecklenburg-Vorpommern teilte auf Anfrage der "NOZ" mit, man habe dieEntscheidung der beiden Länder zur Kenntnis genommen und prüfe jetztebenfalls den Abschlussbericht. Danach soll auch in Schwerinentschieden werden. Laut amtlichen Zahlen wurden im vergangenen Jahr32.328 Zuchtrinder aus Deutschland nach Russland, Usbekistan oderKasachstan exportiert.Die Kontrolle und Genehmigung von Tiertransporten fallen in dieZuständigkeit der Länder. Das bekräftigte Bundes-AgrarstaatssekretärHermann Onko Aeikens am Mittwoch. Zuvor hatte es unter anderem ausHessen Forderungen gegeben, die Bundesregierung solle sich des Themasannehmen. Aeikens wies laut einer Mitteilung darauf hin, dass diesverfassungsrechtlich nicht möglich sei. Zudem sei es praktisch auchnicht umsetzbar. "Denn eine Inaugenscheinnahme etwa des Fahrzeugs istnur vor Ort möglich, nicht aus Berlin oder Brüssel."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell