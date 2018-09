NOZ: Experte warnt: Soziale Dienstpflicht würde Milliarden von Euro kosten

Osnabrück (ots) - Experte warnt: Soziale Dienstpflicht würdeMilliarden von Euro kostenParitätischer Gesamtverband: Man müsste auch an Sanktionen denkenOsnabrück. Unmittelbar vor einem Gespräch bei GesundheitsministerJens Spahn an diesem Dienstag (25.9.) in Berlin warnenWohlfahrtsexperten die Bundesregierung vor weitreichenden Folgeneiner sozialen Dienstpflicht. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführerdes Paritätischen Gesamtverbandes, sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung", bei einem Pflichtjahr drohten Kosten in Milliardenhöhe:"Wir müssten jedes Jahr um die 700.000 junge Frauen und Männer inirgendeiner Form beschäftigen. Und wir müssten sie 700.000malanleiten."Zudem wäre nach den Worten von Schneider eine neue Verwaltungerforderlich. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an dieKreiswehrersatzämter, bei denen sich bis zur Aufhebung derWehrpflicht junge Männer melden mussten. Und schließlich müsste auchein Sanktionsapparat aufgebaut werden, so Schneider weiter. "Wennfrüher die jungen Männer nicht in die Kasernen gekommen sind, dannkamen die Feldjäger und holten sie ab. Bei Totalverweigerern, dieauch den Zivildienst ablehnten, gab es harte Sanktionen bis hin zuGefängnisstrafen." Auch solche Fragen müsse man bis zum Endemitdenken, wenn man einen Pflichtdienst fordere. "Will man dastatsächlich?"Schneider plädierte stattdessen dafür, die Freiwilligendiensteattraktiver zu machen, etwa durch die Zahlung eines Taschengeldes von600 Euro im Monat. Er schätzt, dass sich die Zahl der Freiwilligen soverdoppeln ließe. "Allein im Bundesfreiwilligendienst wären es dann70.000 statt 35.000."Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat für diesen DienstagVertreter von 18 Sozialverbänden zu einem Gespräch über die "Vor- undNachteile eines sozialen Dienstes für das Gesundheitswesen"eingeladen. In der Einladung heißt es, eine allgemeine zeitlichbegrenzte Dienstpflicht für junge Frauen und Männer "könnte mit dazubeitragen, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zwischen denGenerationen zu stärken".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell