NOZ: Experte: Alleinerziehenden Männern fehlt gesellschaftliche Akzeptanz

Osnabrück (ots) - Experte: Alleinerziehenden Männern fehltgesellschaftliche AkzeptanzGründer der Ratgeber-Homepage "vaterfreuden.de": Arbeitgeberbringen alleinerziehenden Vätern wenig Verständnis entgegenOsnabrück. Mit Blick auf die wachsende Zahl von Alleinerziehendenin Deutschland fordert Stefan Hahndorf, Gründer der Ratgeber-Homepage"vaterfreuden.de", mehr Engagement speziell für alleinerziehendeMänner. "Der größte Unterschied zwischen alleinerziehenden Männernund Frauen ist tatsächlich die gesellschaftliche Akzeptanz", sagteHahndorf, dessen Website mit täglich 5000 Besuchern alsreichweitenstärkste im deutschsprachigen Raum gilt, in einem Gesprächmit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Um dies zu verbessern,sei die Politik gefragt, sagte Hahndorf. "Politiker müssen in ersterLinie aufklären und die Rolle von Vätern und ihre Bedeutungaufwerten", sagte er.Im Alltag seien alleinerziehende Männer mit speziellen Problemenkonfrontiert: "Männer definieren sich selbst stark über ihren Beruf",sagte Hahndorf. Doch ausgerechnet den Beruf könne man "alsAlleinerziehender nur stark eingeschränkt ausüben", so der Gründervon "vaterfreuden.de". Auch seitens der Arbeitgeber bekämen Männer"häufig weit weniger Verständnis" entgegengebracht als Frauen,kritisierte er. Und um etwa den Umgang mit Behörden zu erleichtern,müsse es insbesondere in großen Städten "Männerbeauftragte" geben,forderte Hahndorf. "Fakt ist, dass es Männer in Familienfragen häufigschwerer haben, vor Gericht etwa, und meist auch in den Sozialämternweniger Lobby haben", sagte er.Der Anteil alleinerziehender Männer in Deutschland steigtkontinuierlich. Allerdings ist insgesamt betrachtet der Frauenanteilbei den Alleinerziehenden immer noch überwältigend groß, nur knappzwölf Prozent aller Alleinerziehenden im Jahr 2017 waren männlich.