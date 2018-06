NOZ: Ex-Torhüter Uli Stein vermisst bei der Nationalmannschaft den unbedingten Siegeswillen

Osnabrück (ots) - Ex-Torhüter Uli Stein vermisst bei derNationalmannschaft den unbedingten SiegeswillenHarsche Kritik an Karius - Stein kennt "Suppenkasper"-VerräterOsnabrück. Ex-Nationaltorhüter Uli Stein macht sich kurz vor demStart der Fußball-WM Sorgen um die Leistungsfähigkeit des deutschenTeams: "Ich weiß nicht, ob die Mannschaft noch den Biss hat wie vorvier Jahren. Wo ist dieser unbedingte Siegeswille? Den vermisse ich.Vor vier Jahren waren das genau die zehn Prozent, die uns zumWeltmeister gemacht haben", sagte der 63-Jährige der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Dienstag). Dass Torhüter Manuel Neuer alsNummer eins in Russland dabei ist, bewertet Stein als richtigeEntscheidung: "Die Präsenz, die Neuer hat. Die Sicherheit, die erausstrahlt. Mit seiner Körpersprache schüchtert er die Gegner ein."Kein gutes Haar lässt der 63-Jährige am Verhalten des deutschenLiverpool-Keepers Lorius Karius im und nach demChampions-League-Finale gegen Real Madrid: "Sein weinerlicherAuftritt und die Patzer im Finale waren schon peinlich genug. Aberviel peinlicher ist doch, wenn er sich erst viele Tage nach demChampions-League-Finale im Urlaub in Amerika eine im Endspielerlittene Gehirnerschütterung diagnostizieren lässt."Zur "Suppenkasper-Affäre" während der WM 1986 in Mexiko, sagteStein: "Es war ein Flachs beim Mittagessen am Tisch. Dort haben wirnie die vollen Namen ausgesprochen, sondern immer nur dieAnfangsbuchstaben. Irgendwann musste ich auflösen, wer denn dieser,SK' ist." Leider habe ein Spielerkollege die Geschichte an dieÖffentlichkeit weitergegeben: "Ich weiß, wer es war. Aber er weißwahrscheinlich nicht, dass ich es weiß." Der damalige DFB-PräsidentHermann Neuberger habe den Rausschmiss angeordnet - und nicht CoachFranz Beckenbauer. Nach Angaben von Stein hat "der Franz" sogartröstende Worte gefunden: "Uli, alles halb so schlimm. Wenn HelmutSchön gewusst hätte, was ich alles über ihn im Trainingslager erzählthabe, hätte er mich dreimal nach Hause geschickt."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell