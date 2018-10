Osnabrück (ots) - Evangelische Kirche in Deutschland wünscht sich"ökologisches Wirtschaftswunder"Ratsvorsitzender Bedford-Strohm: Deutschland kann Vorbild seinOsnabrück. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) wirbt füreine klimafreundlichere Wirtschaft. Im Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Dienstag) sagte der EKD-RatsvorsitzendeHeinrich Bedford-Strohm: "Deutschland kann mit seinen ausgereiftenUmwelttechnologien und dem Umweltbewusstsein in der Bevölkerungzeigen, dass ein gutes Leben möglich ist, ohne die Umwelt zuzerstören." Ein "ökologisches Wirtschaftswunder" sei möglich, wennsich die Politik auf das Ziel eines ökologischen Umbaus derWirtschaft konzentriere.Der Landesbischof erklärte, dass die ersten Opfer des Klimawandelsdiejenigen seien, die am wenigsten dazu beigetragen haben. "Auch ausGerechtigkeitsgründen ist deswegen ein beherztes Umsteuernnotwendig", argumentierte Bedford-Strohm. In Deutschland liege derPro-Kopf-CO2-Ausstoß bei 9,1 Tonnen pro Jahr, in Tansania, das schonmit besonderen Wetterextremitäten zu kämpfen hat, bei 0,2 Tonnen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell