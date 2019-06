NOZ: Europawahl hat SPD-Finanznot verschärft

Osnabrück (ots) - Europawahl hat SPD-Finanznot verschärftSchatzmeister Nietan: Für alle Ausgaben Budget runtergefahren -Urwahl von neuer Spitze soll dennoch ermöglicht werdenOsnabrück. Die massiven Stimmenverluste bei der Europawahl habendie Geldsorgen der SPD verschärft. "Die Finanzlage hat sich in derTat dadurch nicht verbessert", erklärte Partei-Schatzmeister DietmarNietan gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Nach Angabender Bundestagsverwaltung auf NOZ-Nachfrage bringt jede Stimmeoberhalb der Vier-Millionen-Grenze den Parteien 83 Cent ein. Beieinem Verlust von 2,089 Millionen Wählern für die SPD bei derEuropawahl am 26. Mai ergibt sich damit ein Minus von 1,734 MillionenEuro.Als Konsequenz droht offenbar eine Verschärfung des Sparkurses.Bereits nach den Verlusten bei den vorangegangenen Wahlen seienStellen nicht wiederbesetzt worden oder ausgelaufen, erklärte Nietanin der NOZ. "Für alle Ausgaben ist das Budget runtergefahren worden."Es werde Aufgaben geben, die die Parteizentrale "zukünftig nicht mehrübernimmt". Die Investitionen in den Digitalbereich würden aberfortgesetzt.Die Frage, ob der SPD die Pleite drohe, beantwortete Nietan mit"nein". Und trotz der zugespitzten Finanzlage solle eine Urwahl derneuen Parteispitze ermöglicht werden. Wie teuer eine Basisbefragungwerde, "ist in erster Linie Gegenstand unserer internen Beratungen",erklärte Nietan.Am kommenden Montag will die Parteiführung über das Verfahren zurWahl eines oder einer neuen Vorsitzenden beraten. Die SPD sei "einePartei, die ihre Mitglieder beteiligt", betonte der Schatzmeister."Innerparteiliche Demokratie kostet Geld."Ergänzend zu den Sparmaßnahmen sucht die Partei nach neuenEinnahmequellen. So könnten Büroflächen im Berliner Willy-Brandt-Hausvermietet werden. "Die Nachfrage ist da", erklärte Nietan. Zudemhätten einzelne Landesverbände bereits "erfolgreich bei unserenMitgliedern darum geworben, ihren Beitrag anzupassen".Nach wie vor hofft die SPD auf grünes Licht desBundesverfassungsgerichtes für die vor einem Jahr von Union und SPDbeschlossene Anhebung der Parteienfinanzierung. Allerdings sei diePartei auch vorbereitet, wenn das Gericht der Normenkontrollklagemehrerer Oppositionsparteien stattgebe. "Bei unserer Finanzierungspekulieren wir nicht, sondern planen seriös", so Nietan weiter."Beide Szenarien haben wir im Blick."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell