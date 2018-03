NOZ: Europaministerin will mehr EU-Subventionen für Dorferneuerungen

Osnabrück (ots) - Europaministerin will mehr EU-Subventionen fürDorferneuerungenHoné macht Vorschläge für Verteilung der Gelder aus Brüssel nachdem BrexitOsnabrück. Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé hat sichfür eine Neuordnung der EU-Agrarsubventionen nach dem Brexitausgesprochen. Die Vorsitzende der Europaministerkonferenz sagte der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag):"Ich bin sehr dafür, diesogenannte zweite Säule zu stärken, aus der beispielsweiseDorferneuerungen finanziert werden. Damit lässt sich viel Gutes tunfür die ländlichen Räume." Bislang fließt das meiste Geld über dieerste Säule als Direktzahlung an Bauern.Honé betonte, dass sie diese Direktzahlungen nicht abschaffenwolle, aber: "Der ländliche Raum ist mehr als nur Landwirtschaft."Sie sei sicher, dass auch Bauern ein Interesse an attraktiven Dörfernhätten. "Das schaffen wir mit Mitteln der zweiten Säule. Dazu gehört,dass wir lebendige Dörfer erhalten", so die Ministerin. 2016 überwiesdie EU-Kommission insgesamt 6,4 Milliarden Euro nach Deutschland.Weil mit dem Brexit die britischen Beiträge wegfallen werden, stehtdanach insgesamt weniger Geld zur Verfügung.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell