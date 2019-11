NOZ: Europäische Einlagensicherung: Grüne warnen Finanzminister Scholz vor Fehlanreizen

Osnabrück (ots) - Europäische Einlagensicherung: Grüne warnen FinanzministerScholz vor FehlanreizenEU-Politiker Giegold mahnt Besserstellung von Sparkassen undGenossenschaftsbanken anOsnabrück. Die Grünen halten den jüngsten Vorstoß von Bundesfinanzminister OlafScholz (SPD) zur europäischen Einlagensicherung für unzureichend. "Dass sichScholz bewegt, ist gut, sein Vorschlag ist aber noch nicht gut genug", sagte derFinanzexperte der Grünen im EU-Parlament, Sven Giegold, der "Neuen OsnabrückerZeitung". "Der Finanzminister will die europäische Rückversicherung nichtwirklich europäisch absichern, sondern durch nationale Steuerzahler. In einerschweren Bankenkrise müssten weiterhin die nationalen Steuerzahler statt dereuropäischen Banken hohe Verluste tragen", warnte Giegold. "Scholz' gesamtesMaßnahmenpaket zur Bankenunion atmet zu sehr den nationalen Geist."Giegold betonte, der Vorstoß von Minister Scholz trage den Sparkassen undGenossenschaftsbanken zu wenig Rechnung. "Um Fehlanreize auf nationaler undeuropäischer Ebene zu vermeiden, müssen sich die Beiträge für dieSicherungssysteme klar am Risiko der einzelnen Bank bemessen und nicht nur anden abgesicherten Einlagen. Solide wirtschaftende Sparkassen oderGenossenschaftsbanken sollten weniger einzahlen als risikofreudige Banken",erklärte der Grünen-Europapolitiker gegenüber der "NOZ". Eine "Subventionierungvon risikoreichen Banken durch solide wirtschaftende Kleinbanken" müsseunbedingt verhindert werden. "Wenn man als deutscher Finanzminister die Tür zurgemeinsamen Einlagensicherung öffnet, muss man sich bei den berechtigtenInteressen der Regionalbanken besonders konsequent aufstellen", forderteGiegold.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell