NOZ: Europa-Grüne: Ungarn EU-Abschiebehilfen streichen

Osnabrück (ots) - Europa-Grüne: Ungarn EU-AbschiebehilfenstreichenFraktionsvorsitzende Ska Keller: Zustände dort sind untragbarOsnabrück. In der Debatte um die Flüchtlingspolitik Ungarnsfordert die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, SkaKeller, dem Land EU-Zuschüsse für die Abschiebung von Migranten zustreichen. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Mittwoch) sagte Keller: "Wenn Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbanbei der Aufnahme von Flüchtlingen weiter blockiert, sollte dieEU-Kommission über weitere Schritte nachdenken und die EU-Zuschüssean Ungarn für die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerben in ihreHeimatländer streichen." Die EU-Kommission wirft Ungarn vor,Flüchtlingen den Zugang zu Asylverfahren zu erschweren und siesystematisch festzuhalten. Die Grünen-Abgeordnete sagte: "DieZustände für Schutzsuchende in Ungarn sind untragbar."Die Bundesregierung schickt entgegen der Dublin-Verordnunginzwischen keine Flüchtlinge mehr nach Ungarn zurück, die dort in dieEU eingereist sind. Grund dafür sind die schlechtenLebensbedingungen. Keller nannte diese Entscheidung "längstüberfällig".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell