NOZ: Erzeugerverband: Weihnachtsbäume werden etwas teurer

Osnabrück (ots) - Erzeugerverband: Weihnachtsbäume werden etwasteurerBis zu drei Prozent der Tannen werden online gekauft - Dürre hatkeinen Einfluss auf die Zahl der Weihnachtsbäume in diesem JahrOsnabrück. Der extrem trockene Sommer hat keinen Einfluss auf dieZahl der Weihnachtsbäume, die in diesem Jahr in Deutschland zurVerfügung steht. Das sagte Saskia Blümel, Geschäftsführerin desBundesverbands der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger inDeutschland, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".Allerdings: "Wir gehen von leicht steigenden Preisen von 50 Cent biseinem Euro pro laufendem Meter bei Nordmanntannen aus", sagte sieweiter. Somit liege der laufende Meter in diesem Jahr bei rund 18 bis24 Euro in der A-Qualität. "Das ist aber nicht allein derdiesjährigen Dürre, sondern vor allem auch den gestiegenen Lohn- undTransportkosten geschuldet", betonte die Geschäftsführerin.Zwischen einem und drei Prozent der rund 27 MillionenWeihnachtsbäume in deutschen Wohnzimmern werden laut Erzeugerverbandmittlerweile im Internet bestellt. "Vermutlich werden die Zahlen indiesem Jahr weiterhin stabil bleiben", sagte Blümel. Neben speziellenOnline-Shops bieten auch große Online-Händler wie Amazon, Obi oderHornbach mittlerweile Christbäume an. "Das war mal vor einigen Jahreneine spielerische Idee. Wir haben uns gefragt, was es zu Weihnachtennoch nicht bei Amazon gibt, und sind auf Weihnachtsbäume gekommen",sagte Deutschland-Chef Ralf Kleber im Gespräch mit der "NOZ". Und wiesieht der Baum-Kauf bei ihm aus? "Da hat jeder seine Vorlieben, undauch ich suche den Weihnachtsbaum seit eh und je mit meiner Familieselbst aus. Es gibt aber eben auch jene, die ihn online bestellen."Julia Miosga, E-Commerce-Expertin beim Digitalverband Bitkom,betonte im Gespräch mit der "NOZ" Vorteile beim Online-Kauf: "DerBaum wird bei vielen Anbietern erst wenige Tage vor dem Verschickengefällt und ist damit frisch. Zudem gibt es viele Anbieter, dienachhaltig wirtschaften oder auf regionalen Anbau achten." Beimanchen könne man sogar einen Weihnachtsbaum mieten, der nach denFesttagen wieder abgeholt und in die Erde gepflanzt werde. Allerdingsrät sie auch zur Vorsicht. "Es ist wichtig, nur in geprüftenOnline-Shops einzukaufen." Seriöse Weihnachtsbaum-Verkäufer ließensich im Internet an zertifizierten Gütesiegeln wie dem EHI-Siegeloder dem Tüv erkennen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell