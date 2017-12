Osnabrück (ots) - Erler: "Fußballfans können guten Gewissens nachRussland reisen"Russlandbeauftragter der geschäftsführenden Bundesregierung siehtBesuch der WM als Chance zum DialogOsnabrück. Nach Ansicht des Russlandbeauftragten dergeschäftsführenden Bundesregierung müssen Fans der deutschenFußballnationalmannschaft kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie inZeiten politischer Spannungen zur WM nach Russland fahren. Der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte Gernot Erler (SPD) anlässlichder WM-Auslosung: "Das sportliche Großereignis bietet die Chance,Menschen im Sinne der Völkerverständigung zusammen zu bringen. DieFans sollten sich an Reisehinweise halten und dann die WM genießen.Vor Ort müssen sie kein schlechtes Gewissen haben. PersönlicheBegegnungen sind unerlässlich, um auch unter schwierigen Umständeneine Atmosphäre des Dialogs aufrecht zu erhalten." Zudem könnten dieBesucher aus dem Westen ein Gegengewicht bilden zur einseitigenrussischen Informationspolitik. "Viele Russen sind froh, mitBesuchern ins Gespräch zu kommen und so Dinge zu erfahren, über diesie im Land sonst wenig erfahren würden", sagte Erler.Der SPD-Politiker verwies auf die Doppelstrategie der deutschenRussland-Politik. Einerseits gehe es darum, Moskau mit deneuropäischen Sanktionen zur Einhaltung des Waffenstillstands in derOstukraine zu bewegen und das Minsker-Abkommen umzusetzen, sagteErler: "Andererseits müssen beide Seiten miteinander im Gesprächbleiben. Wir wollen keine Isolierung Russlands. Ich plädiere deshalbauch dafür, dass der Dialog im Nato-Russland-Rat wieder kompletthergestellt wird." Dass von der WM ein "grundsätzliches politischesTauwetter" ausgehen werde, glaubt Erler nicht.Im März sind Präsidentschaftswahlen in Russland. "Ich gehe davonaus, dass Wladimir Putin seine erneute Kandidatur bekanntgeben wird.Alles andere wäre eine außerordentliche Überraschung. Deshalb wirdwohl auch Putin die WM mit großer Wahrscheinlichkeit eröffnen", sagteErler. Als Wirtschaftsfaktor spiele die WM nur eine untergeordneteRolle. "Die wirtschaftliche Lage in Russland hat sich infolge dessteigenden Ölpreises konsolidiert. In diesem Jahr wird es einleichtes Wachstum geben, das 2018 wohl noch einmal zulegen wird."Auch der Handel zwischen Deutschland und Russland belebt sich wieder."In diesem Jahr wird das Volumen um rund 30 Prozent wachsen", sagteErler. 2013 lag das Volumen bei rund 80 Milliarden Euro undreduzierte sich dann um 40 Prozent auf zuletzt 48 Milliarden Euro.Auf die Frage, ob Bundespräsident und Bundeskanzlerin an einemmöglichen Endspiel Deutschlands in Moskau teilnehmen sollten, sagteErler: "Bis dahin kann noch so viel passieren. Darüber möchte ichnicht spekulieren. Jetzt muss unserer Nationalmannschaft erst einmalzeigen, was sie kann."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell