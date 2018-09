NOZ: Eigentümerverband sieht Potenzial für 1,5 Millionen Wohneinheiten in Dachgeschossen

Osnabrück (ots) - Eigentümerverband Haus und Grund sieht Potenzialfür 1,5 Millionen Wohneinheiten in DachgeschossenMittelstand will an traditionellen Werkswohnungsbau anknüpfen -Appelle an WohngipfelOsnabrück. Der Eigentümerverband Haus und Grund Deutschland drängtmit Blick auf den Berliner Wohngipfel im Kanzleramt an diesem Freitagauf einen stärkeren Ausbau von Dachgeschossen. Präsident Kai Warneckesagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Der Dachgeschossausbau hatbundesweit ein Potenzial von 1,5 Millionen Wohneinheiten und könntegerade in den Ballungsgebieten maßgeblich dazu beitragen,Wohnraummangel zu beseitigen."Warnecke schlug zugleich vor, solche Projekte durch Regelungen imBauordnungsrecht zu unterstützen. "Wenn man ein Dachgeschoss ausbaut,dann muss man hier den Standard von 2018 haben. In den unteren Etagenmuss man aber bei den alten Standards bleiben können." Zudem gebe esviele Möglichkeiten die Baukosten zu senken. So könnten dieBrandschutzvorgaben für neue Wohnungen in Dachgeschossen deutlichgelockert werden. "Das setzt allerdings voraus, dass wir längereFeuerwehrleitern haben und die Feuerwehren nicht länger kaputtgespartwerden."Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) willunterdessen an den traditionellen Werkwohnungsbau anknüpfen, umbezahlbare Wohnungen für Mitarbeiter zu schaffen. BVMW-PräsidentMario Ohoven sagte der "NOZ", mittelständische Unternehmen könntensich durch den regionalen Zusammenschluss in einer Genossenschaft ander Errichtung von Mitarbeiterwohnbauten beteiligen. Die jeweiligeKommune solle entweder als Mitglied der Genossenschaft oder alsKooperationspartnerin auftreten.Ohoven appellierte an den Gesetzgeber, den Mitarbeiterwohnungsbaumit Genossenschaften effizient zu fördern. Als Möglichkeiten nannteer die Erstattung der Mehrwertsteuer für die Herstellungskosten wiebeim Bau von Büros oder Hotels, die zügige Umsetzung derSonderabschreibungsmöglichkeiten und die Gewährung von Fördermittelnwie beim sozialen Wohnungsbau.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell