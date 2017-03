NOZ: EVP-Fraktionschef Weber verteidigt Flüchtlingspakt mit Türkei

Osnabrück (ots) - EVP-Fraktionschef verteidigt Flüchtlingspakt mitTürkeiWeber: "Die Türkei braucht Europa mehr als andersherum"Osnabrück. Der Chef der Christdemokraten im Europaparlament (EVP),Manfred Weber (CSU), hat trotz der Türkei-Krise den Flüchtlingspaktder EU mit der Türkei verteidigt. In einem Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte Weber: "Das Flüchtlingsabkommenfunktioniert. Es gibt kaum mehr Todesopfer in der Ägäis und dasGeschäft der Schlepper ist massiv eingeschränkt." Er geht nicht davonaus, dass die Türkei den Deal wegen der jüngsten Spannungen mit derEU kündigen werde. "Beide Seiten haben hohes Interesse, dass dasAbkommen weiter besteht. Auch die Türkei profitiert enorm davon",sagte der CSU-Politiker. Er sehe nicht, dass die EU sich von derTürkei abhängig gemacht habe. Aber Europa müsse auf alle Fällevorbereitet sein.Weber sprach sich erneut für ein Einfrieren derEU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aus, so wie das EU-Parlamentgefordert hatte. Weber sagte: "Die Zukunft der Türkei kann imbeidseitigen Interesse nicht in einer EU-Mitgliedschaft liegen." Erfügte hinzu: "Die Türkei braucht Europa mehr als andersherum. Vorallem die türkische Wirtschaft ist immens von Europa abhängig."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell