NOZ: EVP-Fraktionschef Weber: Frontex-Ausbau kostet Milliarden

Osnabrück (ots) - EVP-Fraktionschef Weber: Frontex-Ausbau kostetMilliardenCSU-Politiker zweifelt am Willen der EU-Staaten - Forderung:Europa muss beim Grenzschutz das Kommando übernehmenOsnabrück. Der Vorsitzende der christdemokratischen EVP-Fraktionim Europaparlament, Manfred Weber, rechnet beim flächendeckendenAusbau der europäischen Grenzschutzagentur Frontex mitMilliardenkosten. In einem Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Freitag) sagte Weber: "Die EU-Staaten müssen ehrlich sein:Der Schutz der europäischen Außengrenzen ist nicht zum Nulltarif zubekommen. Das wird teuer werden." Nach EU-Schätzungen gehe es umenorme Summen: "Wenn die EU komplett den Schutz der Außengrenzenübernimmt, wird das mindestens einen zweistelligen Milliardenbetragfür die nächste Haushaltsperiode kosten", sagte der CSU-Politiker.Weber bezweifelte, dass die Staaten dazu bereit seien, sich stärkerbeim Schutz der EU-Außengrenzen zu engagieren. "Die EU-Staatenverweigern sich seit Jahren. Den Grenzschützern wurde sogar verboten,die EU-Fahne auf der Uniform zu tragen." Der EVP-Fraktionschefforderte: "Das muss sich ändern. Die EU-Staaten müssen dienotwendigen Gelder für einen wirksamen Grenzschutz bereit stellen."Weber befürwortete die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)vorgeschlagene Aufstockung der Frontex-Grenzschützer, die bisher nuraus 1500 Einsatzkräften besteht. Allerdings hält er die geforderteZahl von 100.000 für sehr hoch. Er selbst hatte 10.000 vorgeschlagen."Je mehr umso wirkungsvoller", sagte er allerdings.Weber verwies darauf, dass es an manchen Außengrenzen wieGriechenland einen Wirrwarr gebe: "Da muss Europa das Kommandoübernehmen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell