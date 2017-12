NOZ: EU-Kommission: Der Wolf bleibt besonders geschützt

Osnabrück (ots) - EU-Kommission: Der Wolf bleibt besondersgeschütztAgrarkommissar erteilt Rufen nach leichterer Bejagung AbsageOsnabrück. Ungeachtet der Ausbreitung des Wolfes in Deutschlandund Europa will die EU-Kommission den besonderen Schutzstatus desRaubtiers nicht ändern. Das erklärte EU-Agrarkommissar Phil Hogan aufAnfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). "In weiten Teilender Europäischen Union ist der Wolf nach wie vor eine gefährdeteArt." Eine gezielte Bejagung der Tiere zur Bestandsdezimierung bleibtdamit verboten.Eine Umfrage der "NOZ" unter den Bundesländern hatte imvergangenen Jahr ergeben, dass Wölfe seit ihrer Rückkehr nachDeutschland mehr als 3500 Nutztiere wie beispielsweise Schafegerissen haben. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU)hatte sich per Brief an die EU-Kommission gewandt und um Änderung desstrengen Schutzstatus gebeten. So ließe sich das Tier leichterbejagen. Dafür hatte sich zuletzt auch Mecklenburg-VorpommernsAgrarminister Till Backhaus (SPD) ausgesprochen.Der Kommission sei bewusst, dass die Ausbreitung der Wölfe mitProblemen verbunden sei, so Hogan. Er verwies aber darauf, dass derbessere Schutz von Weidetieren finanziell unterstützt werde. Außerdemerlaube die jetzige Regelung gezielte einzelne Abschüsse von Wölfen,wenn es dem Populationsmanagement diene und den Erhalt der Art nichtgefährde. So war in Niedersachsen ein Raubtier auf Weisung derdortigen Landesregierung erschossen worden, nachdem es Menschen immerwieder zu nahe gekommen war.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell