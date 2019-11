NOZ: EU-Kommissarin Vestager: Traut euch, Frau zu sein!

Osnabrück (ots) - Dänin rät zur Karriere im KleidOsnabrück. Die designierte Vizepräsidentin der EU-Kommission, MargretheVestager, hat Mädchen und junge Frauen zu mehr Selbstbewusstsein aufgerufen. Siesollten ihr Geschlecht als Stärke sehen. "Traut euch, Frau zu sein", sagte siein einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es gebe keinen Grund,Männer nachzuahmen. "Das ist viel zu anstrengend. Außerdem geht für alle Seitenviel verloren, für die Frau selbst und auch für das Team, in dem sie arbeitet."Es gehe schließlich um Vielfalt. "Es ist großartig, eine Frau zu sein, auch ineinem hohen Amt. Das muss man nicht verbergen", sagte die Dänin. Diese Haltungsei einer der Gründe, warum sie niemals Hosenanzüge trage, wohl aber häufigKleider wähle.Der Frauenanteil in der neuen EU-Kommission zeige, dass keine Position nochMännern vorbehalten sei, auch nicht jene, die mit viel Macht verbunden seien."Diese Zeiten sind endgültig vorbei." Zugleich hält die Vizepräsidentinallerdings nichts davon, wenn sich Mädchen und junge Frauen dezidierteKarriereziele stecken. "Niemals würde ich jemandem raten, in diese oder jenespezielle Position gelangen zu wollen." Wer einer fixen Idee folge, die ihmvielleicht auch noch eingeredet worden sei, trage Scheuklappen: "Du siehstnicht, was abseits des Weges liegt." Genau dort aber könne möglicherweise dasgefunden werden, was für einen persönlich richtig sei.+++________________________________________________________________Vestager: Wir brauchen ein Zwei-Grad-Ziel für die DigitalisierungKommissarin will Verpflichtung der EU-Staaten auf gemeinsame Ziele - Aufbaueiner europäischen Cloud und Suchmaschine - Zerschlagung von Google nicht vomTischOsnabrück. Die neue EU-Kommission will sich für die weitere Digitalisierung dasVorgehen in der Klimaschutzpolitik zum Vorbild nehmen. In einem Interview mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte die designierte Vizepräsidentin undKommissarin für Digitales und Wettbewerb, Margrethe Vestager: "Während unsereKlimaziele klar umrissen und mit konkreten Jahreszahlen verknüpft sind, liegendie Dinge im Digitalen etwas anders. Wir brauchen ein Zwei-Grad-Ziel für dieDigitalisierung, also etwas, worauf wir unsere ganze Kraft richten und zu demwir uns als Staatengemeinschaft verbindlich verpflichten."Als eines solcher Ziele könne ein Mindeststandard von digitalen Diensten für dieBürger vereinbart werden, wo es "erheblichen Nachholbedarf" gebe. Gleiches geltefür die Infrastruktur. "Auch bei der Softwareentwicklung kann Europa sicher nochmehr. Ich denke an eine Cloud oder auch eine Suchmaschine", sagte Vestager.Daneben bekräftigte die Dänin, innerhalb der ersten einhundert Tage ihrerAmtszeit Vorschläge zu machen, "deren Ziel es ist, künstliche Intelligenz füruns Menschen dienstbar zu machen". Hier sei bisher kaum etwas reguliert.Auch eine Zerschlagung von Google sei nicht vom Tisch. "Wir können Unternehmenzwingen, sich von Firmenteilen zu trennen, das gehört zu unseren Werkzeugen imKampf um gerechte Wettbewerbsbedingungen für alle", sagte Vestager. Wenn sichwettbewerbsrechtliche Probleme ergäben, die sich anders nicht lösen ließen, seidie EU zu solchen weitreichenden Schritten bereit. "Das gilt auch dann, falls esbei Google so sein sollte", sagte Vestager.+++----------------------------------------------------------------Vestager: EU-Kommission steht zu den BauernVizepräsidentin erwartet keine weiteren Umschichtungen zulasten desAgrarbereichs - Hilfen für Digitalisierung in Aussicht gestelltOsnabrück. Im Angesicht der Bauernproteste in mehreren Mitgliedstaaten hat diedesignierte Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager, klargestellt,dass die Landwirtschaft weiterhin mit massiver Förderung aus Brüssel rechnenkann. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte sie: "Niemandkann die Agrarlandschaft in Europa von einem Tag auf den anderen auf den Kopfstellen wollen. Wir müssen stets im Auge behalten, dass dieser für uns alle solebenswichtige Sektor ausreichend finanziert ist." Weitere Kürzungen imAgrarbereich erwartet sie daher keine, trotz der Risiken des Brexits und desFinanzbedarfs für die Digitalisierung. Europa brauche eine starke Landwirtschaftund werde die Bauern nicht alleinlassen. Vestager kündigte an, auch die weitereDigitalisierung der Landwirtschaft zu fördern. "Vor allem kleinere Agrarbetriebehaben Nachholbedarf. Es wird also auch darum gehen, ihnen beim Übergang insdigitale Zeitalter stärker unter die Arme zu greifen als bisher", sagte dieSpitzenbeamtin der EU.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell