NOZ: EU-Kommissarin Cretu: Deutschland bekommt 17,7 Milliarden Euro Förderung

Osnabrück (ots) - EU-Kommissarin Cretu: Deutschland bekommt 17,7Milliarden Euro FörderungGeld für Forschung, Innovation, Digitalisierung, Energieeffizienzund neue Formen der Energiespeicherung Osnabrück. Deutschland bekommtvon der EU in der nächsten siebenjährigen Finanzperiode ab 2021voraussichtlich 17,7 Milliarden Euro an Strukturförderungsmitteln.Dies hat die für Regionalpolitik zuständige EU-Kommissarin CorinaCretu in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"angekündigt. "Alle Regionen in Deutschland haben das Potenzial, sichder Zukunft zu stellen, wirtschaftlich wettbewerbsfähig und für ihreBewohner attraktiv zu sein", sagte Cretu. Prioritäten für künftigeInvestitionen in der Bundesrepublik seien "Forschung, Innovation,Digitalisierung von Unternehmen und öffentlicher Verwaltung,Energieeffizienz und neue Formen der Energiespeicherung." DieStrukturförderung fällt allerdings geringer aus als zuletzt. In derPeriode 2014 bis 2020 summiert sie sich für Deutschland auf 19,2Milliarden Euro. Cretu bezeichnete die Regionalpolitik derEuropäischen Union als "Win-Win-Politik" für alle Regionen undLänder. Sie betonte: "In Deutschland haben unsere Investitionen imFörderzeitraum 2007 bis 2013 zur Schaffung von mehr als 120.000 Jobsbeigetragen, die Hälfte in kleinen und mittleren Unternehmen. 1,2Millionen Bürger nahmen jährlich an Projekten teil, die aus demEuropäischen Sozialfonds unterstützt wurden." Zudem profitiereDeutschland von geförderten Investitionen in anderen Ländern, wenndeutsche Firmen als Subunternehmen tätig sind.Cretu betonte, die so genannte Kohäsionspolitik der EU seierfolgreich, denn durch sie "verringern sich die Ungleichheiten inder EU und das Zusammenwachsen". Die mitteleuropäischen Länder unddie baltischen Staaten, die im Vergleich mit anderen Staaten starkaufgeholt hätten, seien ein Beispiel für solche Fortschritte.Im aktuellen Förderzeitraum 2014 bis 2020 werden nach den Wortenvon Cretu mehr als 480 Milliarden Euro an Investitionen in der EUmobilisiert. "Diese sorgen dafür, dass sieben Millionen Schüler inrenovierten Gebäuden lernen, über eine Million Firmen Mittel undBeratung zur Unternehmensführung erhalten, mehr als 420 000 Menschenneue Arbeitsplätze finden, fast 15.000 Haushalte Zugang zuBreitband-Internet bekommen, etwa 3100 Kilometer Straßen gebaut undüber 9300 Kilometer saniert werden", zählte die EU-Kommissarin auf.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell