NOZ: EU-Grüne kritisieren Bundespräsident für Haltung zu Nord Stream 2

Osnabrück (ots) - EU-Grüne kritisieren Bundespräsident für Haltungzu Nord Stream 2Bütikofer: Unterstützung der russischen Erdgaspipelinedestabilisiert die Ukraine-Reformen zu langsamOsnabrück. Anlässlich des Besuchs von Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier in der Ukraine fordert Reinhard Bütikofer dieBundesregierung auf, "dem Land weiter zu helfen und alles zuunterlassen, was die Ukraine destabilisiert". Das sagte derGrünen-Europapolitiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch)."Auch wenn es für Präsident Steinmeier schmerzlich sein mag: SeineUnterstützung der russischen Erdgaspipeline Nord Stream 2 fälltleider unter die Kategorie Destabilisierung. Vielleicht kommt er jamit neuen Einsichten aus Kiew zurück", sagte Bütikofer.Nach Ansicht des grünen Europapolitikers gehen die von der EUgeforderten Reformen in der Ukraine zu langsam und widersprüchlichvoran. Wir können uns aber nicht den Luxus gönnen, unsgeschmäcklerisch von der Ukraine abzuwenden, weil wir mit vielemnicht glücklich sind. Eine alleingelassene und instabile Ukraine wäremit hohen direkten und indirekten Folgekosten für den Rest Europasverbunden", warnte Bütikofer: "Der Realismus gebietet, dass manLicht- und Schattenseiten bei der Entwicklung in der Ukraine zurKenntnis nimmt."