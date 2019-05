NOZ: Vor EU-Gipfel: Richterbund warnt EU vor Experimenten bei der Terrorabwehr

Osnabrück (ots) - Vor EU-Gipfel: Richterbund warnt EU vorExperimenten bei der TerrorabwehrGeschäftsführer Rebehn: Bewährte Strukturen bei StrafverfolgungerhaltenOsnabrück. Vor Beginn des EU-Gipfels an diesem Donnerstag hat derDeutsche Richterbund die EU vor "Experimenten" bei der Terrorabwehrgewarnt. Der Verband lehnt den Vorschlag der EU-Kommission ab, die imAufbau befindliche EU-Staatsanwaltschaft auch mitgrenzüberschreitenden terroristischen Straftaten zu befassen. DerBundesgeschäftsführer des Richterbundes, Sven Rebehn, fordertegegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Die Verfolgung desgrenzüberschreitenden Terrorismus darf kein Feld für Experimentesein." So fürchtet der Verband, dass die EU-Pläne die Strafverfolgungverzögern könnten. Um aber terroristische Straftaten rasch aufklärenund Anschläge möglichst verhindern zu können, brauche es schnellesund effizientes Handeln der Strafverfolger. Rebehn fügte hinzu: "Eswäre unverantwortlich, eine noch im Aufbau befindliche EU-Behörde fürWirtschaftsstraftaten, die lange Entscheidungswege hat, zusätzlichmit der hochsensiblen Aufgabe des Anti-Terror-Strafrechts zubetrauen."Die Europäische Staatsanwaltschaft soll Ende 2020 ihre Arbeitaufnehmen und sich zunächst Straftaten mit Bezug zu EU-Geldernwidmen. 22 EU-Länder wollen sich daran beteiligen. Die EU-Staats- undRegierungschefs treffen sich im rumänischen Sibiu, um diestrategische Agenda der EU für die nächsten fünf Jahre zu erörtern,darunter die Prioritäten in der europäischen Sicherheitspolitik.Der Richterbund fordert von der Bundesregierung, den Plänen derEU-Kommission eine Absage zu erteilen. Bereits jetzt gebe es einebewährte europaweite Kooperation, erklärte Rebehn: "Die nationalenStaatsanwaltschaften haben ihre Zusammenarbeit auf europäischer Ebenein den vergangenen Jahren bereits erfolgreich ausgebaut." So könntenTeams aus mehreren Staaten bei grenzüberschreitenden terroristischenStraftaten gemeinsam ermitteln. Zudem sei die EU-Agentur Eurojust,die grenzüberschreitende Strafverfahren auf europäischer Ebenekoordiniert, zu einem Netzwerk gewachsen, das einen effizientenInformationsaustausch ermögliche. Der Verbands-Geschäftsführerforderte: "Diese bewährten Strukturen gilt es zu erhalten."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell