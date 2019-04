NOZ: EU-Agrarkommissar Hogan: Landwirtschaft muss mehr für Umweltschutz tun

Finanztrends Video zu



Osnabrück (ots) - EU-Agrarkommissar Hogan: Landwirtschaft mussmehr für Umweltschutz tun18 Prozent des Grundwassers mit Nitrat belastet - Treffen mitKlöckner in HannoverOsnabrück. EU-Agrarkommissar Phil Hogan hat auf die Notwendigkeitweiterer Umweltschutz-Maßnahmen im Bereich der Landwirtschafthingewiesen. Vor einem Treffen mit DeutschlandsBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Dienstag inHannover betonte Hogan gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung":"Die Dringlichkeit der Klima- und Umweltprobleme war noch nie so großwie heute." Die Emissionen aus dem Agrarsektor müssten gesenktwerden, wenn die Ziele des Pariser Klima-Abkommens erreicht werdensollen. Zehn Prozent der Nicht-CO2-Emissionen in der EU stammten ausder Landwirtschaft, so Hogan.Er erklärte zudem, dass 18 Prozent des Grundwassers in Europa mitNitrat belastet sei. Der Stoff gelangt vor allem beim Düngen vonFeldern in die Umwelt und ist potenziell schädlich für Mensch undNatur. "Die Grundwasserbelastung ist nach wie vor eineHerausforderung in Gebieten, in denen wir eine intensiveTierproduktion betreiben", sagte Hogan. Der Europäische Gerichtshofhatte Deutschland wegen zu hoher Nitrat-Werte im Grundwasserverurteilt. Eine von der Bundesregierung vorgeschlagene Verschärfungder deutschen Düngeverordnung wies die Kommission als unzureichendzurück. Es drohen hohe Strafzahlungen.Hogan sagte: "Landwirte und der ländliche Raum sind Teil derLösung, nicht Teil des Problems." Die geplante Reform derEU-Agrarsubventionen werde Anreize für Landwirte schaffen,umweltschonender zu arbeiten. Dies werde die Situation "erheblichverbessern", so Hogan. Deutsche Landwirte befürchten derweil weitereAuflagen. Angesichts der erneuten Verschärfung der Düngeverordnungplanen niedersächsische Bauern am Rande des Besuchs von Hogan eineDemonstration. Am Donnerstag ist zudem eine Großkundgebung in Münstergeplant, zu der Tausende Bauern erwartet werden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell