Osnabrück (ots) - Düngestreit: EU-Abgeordneter Gieseke wirft Weil"inhaltsleere Solidaritätsbekundungen" vorCDU-Europapolitiker fordert von Niedersachsens MinisterpräsidentEinsatz für LandwirteOsnabrück. Im Streit um die Düngeverordnung hat derniedersächsische EU-Abgeordnete Jens Gieseke (CDU) NiedersachsensMinisterpräsidenten Stephan Weil (SPD) kritisiert. "Die inhaltsleerenSolidaritätsbekundungen von Herrn Weil helfen den Landwirten nicht.Wenn der Ministerpräsident wirklich helfen wollte, würde er auf seineParteifreunde in Berlin und Brüssel einwirken", sagte derEU-Abgeordnete im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Weilhatte dem Bund vorgeworfen, das Thema verschlafen zu haben. "DieBundesregierung hat über eine längere Zeit hinweg die Fristen derEU-Kommission schlichtweg ignoriert", hatte der SPD-Politiker gesagt.Nun gehe es darum, sowohl das Grundwasser zu schützen als auch denStatus Niedersachsens als Agrarland Nummer eins zu sichern.Wegen anhaltend zu hoher Nitratwerte im Wasser fordert die EU vonder Bundesrepublik schärfere Regeln bei der Düngung und droht mitStrafzahlungen. Die Verschärfungen sind umstritten: Landwirte warnenvor schlechten Erträgen und hohen Belastungen. Für kommenden Montaghat Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) die zuständigenLänderminister zum Güllegipfel nach Berlin eingeladen.Mit Parteifreunden meint Gieseke Bundesumweltministerin SvenjaSchulze (SPD) sowie den für Umwelt zuständigen EU-Kommissar KarmenuVella (Sozialisten). "Die beiden sind ja die Scharfmacher in deraktuellen Situation. Wenn Weil wollte, wäre er der Erste, der dierichtigen Telefonnummern greifbar hätte", sagte Gieseke der NOZ. DerEU-Parlamentarier spricht sich für ein Moratorium in SachenDüngebelastung aus: "Ich halte eine Denkpause bei der Düngeverordnungfür sinnvoll. Wir sollten die Verhandlungen der neuen EU-Kommissionund dem neuen EU-Parlament überlassen. Schnellschüsse kurz vorToresschluss helfen uns jetzt nicht", sagte Gieseke mit Blick auf dieEuropawahl Ende Mai. Danach gibt es nach Einschätzung desCDU-Politikers durchaus Spielraum: "Ich sehe eine realistischeChance, dass wir unsere Position in Brüssel vermitteln können. Mitdiesem Anspruch gehe ich in die Gespräche. Wir haben immerhin mit derDüngeverordnung 2017 bereits einen großen Schritt gemacht undarbeiten weiter hart an dem Thema."