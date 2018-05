Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Osnabrück (ots) - Dudenhöffer kritisiert Forderung nachDiesel-Nachrüstungen als "halbherzig"Auto-Experte greift Bundesumweltministerin an: "Moralische Appellesind Sache des Papstes"Osnabrück. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer kritisiert dieBundesumweltministerin scharf und fordert härteres Durchgreifen."Moralische Appelle sind Sache des Papstes oder Bundespräsidenten",sagte Dudenhöffer im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Dienstag). Die Forderung von Svenja Schulze (SPD) nach teilweisenDiesel-Nachrüstungen sei richtig, komme aber spät und nur halbherzig.Es könne nicht sein, dass eine Ministerin von moralischerVerantwortung spreche, statt zu agieren. "Minister sind gewählt, umdurch Verordnungen und Gesetze die Dinge in die richtige Richtung zubringen. Für moralische Appelle braucht man keine Minister", sagteDudenhöffer. "Die Ministerin sollte agieren und stärker ihrerVorgängerin Barbara Hendricks nacheifern." Der Leiter des CAR-Centersder Universität Duisburg-Essen forderte: "Svenja Schulze muss in derRegierungskoalition die Weichen auf Hardware-Nachrüstung stellen undnicht mit Sonntagsreden versuchen die Welt zu verbessern."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell