NOZ: Drohnen-Warnung für Gefängnisse: Niedersachsen will Warnsystem testen

Osnabrück (ots) - Drohnen-Warnung für Gefängnisse: Niedersachsen will WarnsystemtestenMehrere Vorfälle in Norddeutschland - Mecklenburg-Vorpommern prüft AnschaffungOsnabrück. Das Land Niedersachsen will ein Drohnen-Warnsystem für Gefängnisseanschaffen. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet, läuft derzeit eineentsprechende Ausschreibung für eine Anlage, die Wärter bei illegalen Überflügender Gefängnismauern warnen soll. Ein Sprecher des Justizministeriums in Hannoverbestätigte dem Blatt, dass ein Test in mehreren Gefängnissen im Land geplantsei. "Danach soll entschieden werden, ob weitere Geräte beschafft werden."Laut Ministerium verzeichneten die Gefängnisse in dem Land dieses Jahr bereitsfünf illegale Drohnenüberflüge, 2018 waren es insgesamt vier. Auch dieJustizministerien in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern meldeten fürden Zeitraum zusammengenommen etwa zehn Vorfälle. Mutmaßlich hattenDrohnenpiloten die Kontrolle über die Geräte verloren. Gefängnisse dürfen nichtüberflogen werden. Das Ministerium in Schwerin teilte der "NOZ" mit, es werdedie Anschaffung eines entsprechenden Warnsystems geprüft. Schleswig-Holsteinwollte sich dazu nicht äußern. 2014 waren in Hamburg und Bremen Versuchegescheitert, Drogen per Drohne in Gefängnisse zu fliegen.