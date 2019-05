Osnabrück (ots) - Digital-Staatsministerin Bär: "YouTuber sindkeine Bedrohung"CSU-Politikerin kritisiert AKK: "Entwicklung annehmen stattblocken zu wollen" - "Meinungsfreiheit ist auch im Netz ein hohesGut"Osnabrück. Digital-Staatsministerin Dorothee Bär hat scharfeKritik am Ruf von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nach "Regeln"für YouTuber geäußert. "YouTube-Videos stellen keine Bedrohung dar,wenn dann Fake News oder gezielte Manipulation aus dem Ausland",sagte die CSU-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wirmüssen aber aufpassen, dass wir aus Erstaunen darüber, welche WuchtDiskussionen im Netz entfalten, nicht meinen, übersteuern zu müssen.Die Meinungsfreiheit ist auch im Netz ein hohes Gut."Sie hoffe, dass alle in der Politik gelernt hätten, dass besondersdie Parteien die Regeln digitaler Kommunikation noch viel besserbeherrschen müssten, sagte die Staatsministerin für Digitalisierungim Bundeskanzleramt der NOZ. "Also: Die Entwicklung annehmen unddaraus lernen, statt sie blocken zu wollen."Die Wucht der Digitalisierung stelle die Politik vor großeHerausforderungen, erklärte Bär weiter. "Wir müssen diese Umwälzungenund ihre Dynamik annehmen und sollten sie weder anhalten nochunterbinden wollen." Die Parteien müssten sich in der digitalenKommunikation bewegen "wie Fische im Wasser" und die Herausforderungproaktiv annehmen, forderte die Staatsministerin. Das beinhalte"selbstverständlich auch den gekonnten Umgang mit Akteuren wieYouTubern und allen anderen Kommunikationsformen" und sei "einüberfälliger Lernprozess".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell