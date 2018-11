Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Osnabrück (ots) - Vor Diesel-Musterprozess: Grünen-Fraktionschefsieht Verbraucher als "Betrogene""Trotz Musterfeststellungsklage wie bisher auf sich gestellt" -Hofreiter: Bundesregierung schützt KonzerneOsnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat vor dembundesweit ersten Musterprozess im Diesel-Skandal die Bundesregierungdazu aufgefordert, endlich die Verbraucher und nicht länger denProfit der Konzerne zu schützen. "Es kann kein Dauerzustand sein,dass Gerichte die Scherben des politischen Versagens aufsammelnmüssen", sagte Hofreiter der "Neuen Osnabrücker Zeitung". An diesemDonnerstag wollen die Verbraucherzentralen gegen VW vor Gerichtziehen und zehntausenden Dieselfahrern zu Schadenersatz verhelfen.Die Musterfeststellungsklage, die auf Betreiben der GroßenKoalition zum 1. November in Kraft tritt und auf die sich dieVerbraucher berufen, stellt laut Hofreiter "keinen funktionierendenkollektiven Rechtsschutz dar". Verbraucher müssten auf aufwendigenUmwegen mit komplizierten Verfahren für Gerechtigkeit kämpfen. "Wennsich kein Verband findet, der die Interessen der Betroffenenvertritt, bleiben sie wie bisher auf sich gestellt", kritisierte derVorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion. Selbst wenn die Klageerfolgreich sei, bekämen die Betrogenen nicht automatisch die ihnenzustehende Entschädigung. "Sie müssen das Geld in einem weiterenSchritt einfordern, eventuell sogar mit einer individuellen Klage",beanstandete Hofreiter. Die Musterfeststellungsklage kann nach seinenWorten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bundesregierung "imDieselskandal bisher versagt hat". Sie lasse zu, dass KonzerneUmwelt-und Verbraucherrechte "immer weiter mit Füßen treten".