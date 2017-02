NOZ: Deutschland will Lebensmittel-Botschafter in den Iran entsenden

Osnabrück (ots) - Deutschland will Lebensmittel-Botschafter in denIran entsendenAgrarministerium fördert Repräsentant für Agrar- undErnährungswirtschaft in Teheran - Waren im Wert von 2,6 MilliardenEuro exportiertOsnabrück. Deutschland will eine Art Lebensmittel-Botschafter nachTeheran schicken. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Freitag)berichtet, soll ein "Repräsentant der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft" im Iran installiert werden, um diewirtschaftlichen Beziehungen in diesem Sektor anzukurbeln. DasBundeslandwirtschaftsministerium fördert das Projekt von DeutscherLandwirtschafts-Gesellschaft und Deutschem Raiffeisenverband mitinsgesamt 150.000 Euro verteilt auf drei Jahre. Deutsche Unternehmensollen "in erheblichem Umfang von den in Iran zu erwartendenWachstumsraten profitieren", heißt es aus dem Ministerium.Die Idee geht zurück auf die Iran-Reise von AgrarministerChristian Schmidt (CSU) im April 2016. Nach dem 2015 geschlossenenAtom-Abkommen hatte die Europäische Union Sanktionen fallen lassen.Die deutsche Wirtschaft hofft auf einen neuen Absatzmarkt in dem77-Millionen-Einwohner-Land. Wie die "NOZ" weiter unter Berufung aufAngaben des Bundesamtes für Statistik berichtet, stieg der Wert vonDeutschland nach Iran exportierter Güter 2016 im Vergleich zumVorjahr um 26 Prozent auf fast 2,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell