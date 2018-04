NOZ: Deutschland exportiert jährlich Hunderttausende Küken per Flugzeug

Osnabrück (ots) - Deutschland exportiert jährlich HunderttausendeKüken per FlugzeugHauptabnehmer in Russland, Pakistan und Usbekistan - Grüne findenVorgehen "absurd"Osnabrück. Deutschland hat im vergangenen Jahr 1,77 MillionenHühnerküken per Flugzeug exportiert. Das geht aus der Antwort derBundesregierung auf Anfrage der Grünen hervor. Fast ein Drittel derTiere wurde nach Russland ausgeflogen, 217.000 nach Pakistan und156.000 nach Usbekistan. 2016 waren es insgesamt noch mehr als vierMillionen Hühnerküken, die im Flugzeug auf die Reise gingen. Derdeutliche Rückgang der Ausfuhren steht laut Zentralverband derGeflügelwirtschaft (ZDG) im Zusammenhang mit dem Vogelgrippe-Ausbruchhierzulande. Viele Drittstaaten hätten daraufhin Importe ausDeutschland untersagt.Laut Verband seien Lufttransporte häufig die einzige Möglichkeit,rechtlich vorgeschriebene Transportzeiten einzuhalten.Grünen-Bundestagsabgeordneter Friedrich Ostendorff nannte es "absurd,frisch geschlüpfte Küken um die halbe Welt zu fliegen." Dasentspreche nicht seinem Bild von tierfreundlicher Landwirtschaft,sagte der agrarpolitische Sprecher seiner Fraktion. Er verwiesdarauf, dass bei Verzögerungen die Versorgung der Tiere kaum zugewährleisten sei. "Im schlimmsten Fall führt dies zum Tod vonTausenden Tieren", so Ostendorff. Weder Bundesregierung nochWirtschaftsverband konnten dazu Zahlen nennen. NiederländischeBehörden meldeten im Dezember vergangenen Jahres den Fund von etwa19.000 toten Putenküken in einem Flugzeug aus Kanada, die Tiere warenmutmaßlich an Unterkühlung gestorben.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell