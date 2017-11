NOZ: Deutscher Einzelhandel erwartet Rekordumsatz von halber Billion Euro

Osnabrück (ots) - Einzelhandel erwartet Rekordumsatz von halberBillion EuroHDE-Hauptgeschäftsführer Genth zuversichtlich - "KomprimiertesWeihnachtsgeschäft"Osnabrück. Der Einzelhandel in Deutschland erwartet für 2017erstmals einen Jahresumsatz von mehr als 500 Milliarden Euro. Dassagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des HandelsverbandsDeutschland (HDE), im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Mittwoch). "Das wäre im achten Jahr in Folge eine Umsatzsteigerung",so Genth. Der HDE-Hauptgeschäftsführer wies aber auch darauf hin,dass die Händler davon in unterschiedlichem Maße profitierten. "DieSchere zwischen großen und kleinen Händlern geht schon weitauseinander."Das mache sich auch im beginnenden Weihnachtsgeschäft bemerkbar."In der Weihnachtszeit zieht es Kunden vermehrt in größere Zentrenund somit weniger in das kleine Geschäft im Ort", sagte Genth."Entsprechend geht die Frequenz zurück und das drückt den Umsatz."Insgesamt sei das Weihnachtsgeschäft bisher verhalten angelaufen."Die Erfahrung der letzten Jahre aber zeigt, dass die umsatzstärkereZeit für den Handel immer später beginnt und bis deutlich nachWeihnachten anhält." Der HDE gehe davon aus, dass gerade dieWochenenden sehr umsatzstark sein werden. "Wir werden ein sehrstarkes und aufgrund der kurzen Vorweihnachtszeit komprimiertesWeihnachtsgeschäft haben."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell