NOZ: Deutscher Bauernverband warnt: Erstmals unter 70.000 Milchviehbetriebe

Osnabrück (ots) - Deutscher Bauernverband warnt: Erstmals unter70.000 Milchviehbetriebe"Milchbauern leiden unter russischem Importembargo" -Strukturwandel beschleunigtOsnabrück. Nach Ansicht des Deutschen Bauernverbandes hat sich dersogenannte Strukturwandel im Milchsektor aufgrund der monatelangenPreiskrise noch einmal beschleunigt. Zuvor hatte das StatistischeBundesamt vermeldet, dass die Zahl der Betriebe mit Milchvieh inDeutschland erstmals unter 70.000 gesunken ist. MilchbauernpräsidentKarsten Schmal sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag):"Es ist nicht akzeptabel, dass die wirtschaftlichen Auswirkungenglobaler Krisen auf dem Rücken der Landwirte ausgetragen werden." Diedeutschen Betriebe hätten letztlich unter dem russischenImportembargo auf europäische Lebensmittel sowie einer erheblichniedrigeren Nachfrage nach Milchprodukten aus Nordafrika oder demNahen Osten zu leiden.Nach den Ergebnissen der Viehbestandserhebung derBundesstatistiker aus dem November sank die Zahl der Betriebe mitMilchkühen auf 69.174. Binnen eines Jahres haben damit 4081Milchbauern oder umgerechnet 5,6 Prozent aufgegeben. 2006 hatten dieStatistiker laut "NOZ" noch mehr als 105.000 Betriebe mit Milchkühengezählt.Nach Angaben des Bauernverbandes hätten in den vergangenen Jahrenim Schnitt 4,5 Prozent der Betriebe die Milcherzeugung eingestellt.Schmale sagte der "NOZ", auch in preislich besseren Zeiten nehme dieZahl der Milchbauern ab, weil die Produktion nicht an dienachfolgende Generation übergeben werde. Der Milchbauernpräsidentschlussfolgerte: "Langfristig muss für die Politik also gelten, einenverlässlichen Rechtsrahmen zu setzen, mit dem die Landwirte sowohlauf heimischen als auch internationalen Märkten wettbewerbsfähig seinkönnen."