NOZ: Deutsche Fischer fingen 256.000 Tonnen Fisch

Osnabrück (ots) - Deutsche Fischer fingen 256.000 Tonnen FischBilanz für 2017 - Gesamtwert von 260 Millionen EuroOsnabrück. Die deutschen Fischer haben im vergangenen Jahr mehrals 256.000 Tonnen Fisch im Gesamtwert von fast 260 Millionen Eurogefangen. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Montag) unterBerufung auf eine Auswertung der Bundesanstalt für Landwirtschaft undErnährung (BLE). Jeder vierte Fisch war ein Hering. Die Gesamtmengeder gefangenen Fische stieg dabei im Vergleich zum Vorjahr um etwa18.000 Tonnen an.Nur etwa 30 Prozent der Fische werden dabei in Deutschlandangelandet und weitervermarktet, der Großteil der Fänge wird imAusland verkauft - vorwiegend in den Niederlanden. In Deutschlandbrachten die Fischer die meiste Ware in Schleswig-Holstein mitinsgesamt 23.216 Tonnen an Land, knapp dahinterMecklenburg-Vorpommern (23.042 Tonnen) und Bremen (21.014 Tonnen).Niedersachsen kam auf etwa 7400 Tonnen.Die deutsche Hochseeflotte besteht laut BLE aktuell aus neunSchiffen. Sie ist im besonderen Maße vom Brexit betroffen, da dieUnternehmen aus Bremerhaven, Cuxhaven und Sassnitz zu großen Teile inbritischen Hoheitsgewässern arbeiten. Entsprechende Vereinbarungenstehen nach dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU zurDebatte.Hinzu kommen 1341 Kutter und andere Fischereiboote, die in eherKüstennähe unterwegs sind - darunter 216 Krabben- undPlattfischkutter.