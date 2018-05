NOZ: Deutsche Arbeitgeber fordern Neustart der Handelsgespräche mit USA

Osnabrück (ots) - Deutsche Arbeitgeber fordern Neustart derHandelsgespräche mit USAKramer: Nicht den Kopf in den Sand stecken, weil wir TTIP nichthinbekommen habenOsnabrück. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer fordert mit Blick aufden Zollstreit zwischen der EU und den USA einen Neustart derGespräche über den transatlantischen Handel. Nachdem US-PräsidentDonald Trump den Europäern einen weiteren Aufschub bei den US-Zöllenauf Stahl und Aluminium gegeben hat, sagte Kramer der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch): "Ich kann nur dringend an die USAund die EU appellieren, neue Verhandlungen zur Beilegung derHandelskonflikte zu beginnen. Wir dürfen nicht den Kopf in den Sandstecken, weil wir das Freihandelsabkommen TTIP nicht hinbekommenhaben, sondern müssen auf einer anderen Basis neu starten,gegebenenfalls auch mit weniger Inhalten."Dementsprechend sollten Amerikaner und Europäer Schritt fürSchritt vorgehen und zunächst über besonders drängende Fragen wie dieZölle sprechen, forderte Kramer. Der Kern des Problems ist nachseinen Worten, "dass im aktuellen Streit einzelne Produkteherausgegriffen werden". Es müsse aber über ganze Warenkörbe und dasGesamtvolumen gesprochen werden. "Sonst heizt man den Konfliktkünstlich an." Wichtig sei auch, hinter verschlossenen Türen zuberaten, sagte der Präsident der Bundesvereinigung DeutscherArbeitgeberverbände (BDA). "Das Bedürfnis, Verhandlungen auf demMarktplatz miterleben zu wollen, ist menschlich verständlich,ökonomisch aber kontraproduktiv. Denn so ist es viel schwerer,Vertrauen aufzubauen."Die jüngsten Gespräche von Bundeskanzlerin Angela Merkel undUS-Präsident Donald Trump stehen nach den Worten von Kramer womöglichschon für einen Neuanfang. "Ich interpretiere die Berichte über denBesuch der Kanzlerin so, dass beide es verstanden haben, sich soauszutauschen, dass der Gesprächspartner die Position des anderenverstanden hat. Das ist noch keine Annäherung, ist aber die Basis fürjede Verhandlungslösung."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell