NOZ: Deutlich mehr Straftaten gegen Lehrer in Niedersachsen

Osnabrück (ots) - Deutlich mehr Straftaten gegen Lehrer inNiedersachsenAnstieg im vergangenen Jahr um 22 Prozent - Lehrerorganisationfordert mehr Rückhalt von der PolitikOsnabrück. Die Zahl der Straftaten gegen Lehrer ist inNiedersachsen im vergangenen Jahr um 22 Prozent gestiegen. Dasberichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Freitag) unter Berufung aufZahlen des Landeskriminalamtes (LKA). Sind im Vorjahr noch 141Straftaten registriert worden, so waren es 2016 bereits 172. Allein96 Vergehen betreffen den Straftatbestand der Körperverletzung. Diemeisten Straftaten wurden in der Region Hannover (27) registriert,dahinter folgt der Landkreis Osnabrück (18).Die Lehrerorganisation Verband Bildung und Erziehung (VBE)beklagte ein mangelndes Problembewusstsein in den Bundesländern."Angriffe werden entweder zum Privatproblem der Lehrkräfte gemachtoder es wird gesagt, dass das zum Beruf dazu gehöre. Wir sind aberkeine Boxer!", sagte Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, der"Neuen Osnabrücker Zeitung". Er forderte, dass die Angriffe nichtmehr als Einzelfälle abgetan werden. "Damit einhergehend brauchen wirvon der Politik die Einsicht, dass Angriffe gegen Lehrer genausoschlimm und bestrafenswert sind wie Angriffe gegen Polizisten undRettungskräfte", betonte er.Erst vor wenigen Wochen hatte eine bundesweite Umfrage der VBW zurGewalt gegen Lehrer ergeben, dass sechs Prozent der befragtenPädagogen schon mal körperlich von Schülern angegriffen wurden. Fastjeder vierte Lehrer wusste zudem von Bedrohungen oder Beschimpfungenzu berichten.