NOZ: Deka-Chefvolkswirt: Verschnaufpause für Autofahrer

Osnabrück (ots) - Deka-Chefvolkswirt: Verschnaufpause fürAutofahrerKater rechnet mit Entspannung bei SpritpreisenOsnabrück. Autofahrer haben in den vergangenen Monaten wieder mehrfürs Tanken berappen müssen. "Doch es gibt Hoffnung, dass dasweihnachtliche Geschenkebudget nicht gänzlich an der Tankstelleabgegeben werden muss. Der Ölpreis ist an den Weltmärkten zuletztwieder deutlich gesunken", sagte Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater imGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "In den kommenden dreiMonaten sollten die Heizöl- und Benzinpreise wieder auf die Niveausvom August zurückgehen", sagte Kater. Das sollte zumindest für eine"Verschnaufpause" sorgen, so der Chefvolkswirt des Wertpapierhausesder Sparkassen weiter.