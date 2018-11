NOZ: Debatte um Wolf: Grünen-Chef warnt vor Bejagung von Wölfen

Osnabrück (ots) - Debatte um Wolf: Grünen-Chef warnt vor Bejagungvon WölfenHabeck räumt aber ein: "Wölfe, die sich an Menschen gewöhnen, sindein Problem"Osnabrück. Nach dem mutmaßlichen Zwischenfall mit einem Wolf imniedersächsischen Steinfeld (Lkr. Rotenburg (Wümme)) hat Grünen-ChefRobert Habeck vor einer Bejagung von Wölfen gewarnt. Habeck lehnteinen Vorschlag der Union ab, die den Schutzstatus von Wölfen senkenwill, so dass eine Jagd bei Überschreitung bestimmter Bestandsgrenzenerlaubt wäre. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"sagte Habeck: "Die Zahl der Wölfe ist noch weit davon entfernt, dassman in die Bestände eingreifen müsste." Für den Umgang mitverhaltensauffälligen Tieren gebe es Regeln, nach denen solche Tierein Einzelfällen erlegt werden dürften, "also etwa Wölfe, die dienatürliche Scheu verloren haben". Die Bundestagsfraktion von CDU undCSU hatte am Dienstag ein Papier beschlossen, in dem sie sich dafürausspricht, den Schutzstatus von Wölfen zu senken.Habeck räumte ein: "Wölfe, die sich an Menschen gewöhnen, sind einProblem." Von Natur aus seien Wölfe sehr menschenscheu. Aber es gebeFälle, wo Wölfe auf Truppenübungsplätzen von Soldaten gefüttertwurden. Der Grünen-Chef mahnte: "Das ist schon jetzt strafbar, weilman wilde Tiere nicht anfüttern darf, und das sollte von jedemtunlichst unterlassen werden."Seiner Ansicht nach ist Deutschland ein wichtiger Lebensraum fürden Wolf: "Raubtiere gehören zur Natur dazu. Wenn wir alle Tiere, dieuns Probleme bereiten, ausrotten wollen, dann hätten wir keine Biber,keine Fischotter und keine Kormorane mehr", sagte Habeck. Klar seiaber auch, dass Schäfer und Bauern unbürokratische Hilfe beiWolfsrissen und Unterstützung beim Schutz ihrer Herden bekommenmüssten.In Steinfeld war ein Gemeindearbeiter bei der Pflege einerGrünanlage am Friedhof nach eigener Schilderung von einem Wolf in dieHand gebissen worden. Der Fall wird noch untersucht.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell