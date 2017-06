NOZ: Debatte um WM in Katar: Linke warnt vor milliardenschweren Klagen

Osnabrück (ots) - Debatte um WM in Katar: Linke warnt vormilliardenschweren KlagenSportpolitischer Sprecher André Hahn: Unklar, welches Landkurzfristig einspringen könnteOsnabrück. Die Partei Die Linke warnt vor den Konsequenzen, dieeine Absage der Fußball-WM 2022 in Katar nach sich ziehen würde. ImGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte dersportpolitische Sprecher der Linken-Bundestagsfraktion, André Hahn:Angesichts des Baufortschritts bei Stadien, Straßen und Hotels "würdees bei einer Absage des WM-Turniers milliardenschwere Klagen gegendie Fifa und gegebenenfalls auch gegen jene Mitgliederverbände geben,die sich für den Entzug der WM besonders stark gemacht haben."Außerdem stelle sich die Frage, welches Land kurzfristig einspringenkönnte.Hahn sagte: "Ich habe die Vergabe der Fußball-WM an Katar vonAnfang an für falsch gehalten und auch öffentlich scharf kritisiert."Weder die Menschenrechtssituation noch die klimatischen Bedingungenhätten dafür gesprochen. "Meines Erachtens nach hätte die Reißleineviel früher gezogen und die WM neu vergeben werden müssen", sagte derBundestagsabgeordnete. Ob dies jetzt noch sinnvoll sei, vermöge ernicht zu beurteilen.DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte am Montag einen Boykott desTurniers nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Hintergrund der Debatteist der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen mehrerenarabischen Staaten und Katar. Saudi-Arabien, die VereinigtenArabischen Emirate und weitere Länder werfen Katar vor,Terrororganisationen zu unterstützen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell