NOZ: Debatte um Hetzjagd in Chemnitz: Polizeigewerkschaften fordern Politik zur Mäßigung auf

Osnabrück (ots) - Debatte um Hetzjagd in Chemnitz:Polizeigewerkschaften fordern Politik zur Mäßigung aufDPolG-Chef: Mit dem Begriff ist Schindluder getrieben worden -GdP-Vorsitzender warnt: Gewalttaten nicht relativierenOsnabrück. In der Debatte um eine angebliche Hetzjagd in Chemnitzhaben die Polizeigewerkschaften von der Politik mehr Zurückhaltungverlangt und vor falschen Interpretationen gewarnt. In einem Gesprächmit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte der Chef derDeutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt: "Mit dem BegriffHetzjagd ist Schindluder getrieben worden. Es wäre gut, wenn sichalle Politiker mal eine Woche zurückhalten würden und sich einenzurückhaltenden Sprachgebrauch auferlegen." Aus seiner Sicht ist das"ein politischer Streit, der unnütz ist und der die Ermittlungen derStrafbehörden behindert, weil Menschen vorverurteilt werden." DiePolizei und die Staatsanwaltschaften müssten jetzt technisch undpersonell gestärkt werden, um die Ermittlungen in 120 Fällen gutabschließen zu können.Auch der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft GdP, Oliver Malchow,sagte der "NOZ": "Politiker sollten sich bei heiklen Themen erst dannäußern, wenn verlässliche Informationen vorliegen. Alles andere istkontraproduktiv und führt nur zu Fehlinterpretationen." Er fügtehinzu: "Alle sollten sich mäßigen." Malchow warnte davor, dieGewalttaten von Chemnitz jetzt zu relativieren, nachdem derVerfassungsschutz keine Informationen über solche Hetzjagden hat: "Eshat keine Hetzjagd per Definition gegeben, also dass da bewaffneteMenschen ihre Opfer durch die Straßen jagen, aber es war keineswegseine friedliche Veranstaltung." Seine sächsischen Polizeikollegenhätten Aufmärsche, Gewalt, Körperverletzung, Beleidigung undHitlergrüße beobachtet.